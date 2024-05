Le prochain gros jeu Star Wars, à savoir Star Wars Outlaws d'Ubisoft, dévoile quelques informations supplémentaires et des détails pour pour faire monter la pression d'un cran.

Les développeurs de Star Wars Outlaws ont récemment partagé des détails intrigants sur le système de réputation du jeu, un élément central qui influencera considérablement les interactions des joueurs avec les différentes factions et gangs présents dans l'univers. De quoi très clairement beaucoup plaire aux fans de la saga qui veulent vivre "une vraie vie Star Wars".

Un yystème de réputation pour Star Wars Outlaws

Lors d'une interview avec GameInformer, Alice Rendell, senior narrative systems designer, et Matthieu Delisle, lead systems designer, ont expliqué comment le système de réputation façonnera les expériences des joueurs. Delisle a souligné que ce système a été conçu pour raconter une histoire centrée sur des personnages malhonnêtes et pour offrir des choix et des conséquences.

Très tôt, nous savions que nous voulions raconter une histoire de vaurien," a déclaré Delisle. "Et nous savions que le jeu devait être axé sur le choix et les conséquences, donc il était naturel d'utiliser la réputation comme un moyen d'interaction pour le joueur.

Han Solo avec les cheveux longs ?

Le protagoniste, Kay Vess, est une vaurienne libre qui navigue à travers les différentes factions de l'univers de Star Wars. Rendell a précisé que chaque mécanisme du jeu est construit autour du système de réputation. Kay ne s'engage pas par amitié ou loyauté, mais utilise les factions à son avantage autant qu'elles l'utilisent.

Les joueurs pourront manipuler leur réputation pour maximiser leurs gains, par exemple en trahissant certains personnages ou factions pour obtenir plus d'argent. Un exemple donné par Rendell illustre cette dynamique : Kay pourrait être chargée d'obtenir un objet d'une faction et choisir de le voler ou, si sa réputation est suffisamment bonne, simplement entrer et le prendre.

Chaque faction possède ses propres territoires, et les joueurs devront éviter de rester trop longtemps dans des zones où leur réputation est mauvaise. Cette gestion des territoires ajoute une couche de stratégie supplémentaire, obligeant les joueurs à planifier leurs mouvements en fonction de leur réputation.

Pour rappel, ce nouveau jeu de chez Massive est prévu pour le 30 août 2024, donc il ne reste plus longtemps à patienter pour vérifier tout ceci par vous-même.