Star Wars Outlaws s’offre une belle mise à jour avec de nombreuses nouveautés et améliorations. Et bonne nouvelle : tout le monde est concerné ! Voici ce qu’il faut retenir.

Ubisoft continue d’affiner Star Wars Outlaws avec une nouvelle mise à jour 1.5.1 disponible sur PS5, PC et Xbox Series X/S. Ce patch apporte des optimisations techniques et quelques correctifs bienvenus pour améliorer le confort des joueurs.

Star Wars Outlaws s'offre une mise à jour

Depuis sa sortie en août 2024, le jeu Star Wars Outlaws a eu un démarrage plus discret que prévu. Ubisoft a même reconnu que les ventes étaient en dessous des attentes. Pour relancer l’intérêt, un nouveau directeur créatif a été nommé afin d’ajuster certains aspects du jeu, notamment le gameplay d’infiltration.Avec cette mise à jour, Ubisoft améliore encore les performances et l’expérience de jeu.

Bonne nouvelle pour les joueurs sur PS5 Pro ! Ubisoft a mis à jour le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la technologie d’upscaling de Sony. Résultat : une image plus nette et plus fluide dans Star Wars Outlaws, notamment dans les environnements vastes et détaillés.

Ce petit ajustement permet aux joueurs sur PS5 Pro de profiter du jeu dans de meilleures conditions, avec un rendu visuel plus propre. Les joueurs sur PC ne sont pas oubliés. Cette mise à jour apporte le support des cartes graphiques NVIDIA RTX 50 et intègre DLSS 4 avec Multi-Frame Generation.

En clair, cette technologie permet d’augmenter les FPS grâce à l’IA, en générant jusqu’à trois images par image rendue normalement. Le ray tracing et la gestion des lumières et des textures sont aussi améliorés pour un rendu plus stable et plus détaillé. Si vous jouez sur une carte NVIDIA récente, vous devriez voir une vraie différence en termes de fluidité et de qualité d’image.

Des corrections pour une meilleure immersion

Ubisoft en profite aussi pour corriger quelques bugs gênants de Star Wars Outlaws :

Kay pouvait rester bloquée sur son speeder lorsqu’elle était sur une pente trop raide. Ce problème est désormais réglé.

lorsqu’elle était sur une pente trop raide. Ce problème est désormais réglé. Les bruits des vaisseaux au-dessus de la carte étaient parfois trop forts . Le volume a été ajusté pour un son plus naturel.

. Le volume a été ajusté pour un son plus naturel. Sur PC , le jeu prend désormais en charge les nouvelles cartes NVIDIA RTX 50 .

, le jeu prend désormais en charge . Sur les plateformes de streaming, un crash survenait parfois en voyageant vers Renpalli Station. C’est corrigé.

Ubisoft montre qu’il ne lâche pas Star Wars Outlaws et continue d’améliorer son jeu. Après un lancement un peu en demi-teinte, ces mises à jour régulières permettent de peaufiner l’expérience et d’optimiser les performances sur toutes les plateformes. Ce patch est un pas de plus vers une version plus fluide et agréable. Il ne reste plus qu’à voir ce qu’Ubisoft nous réserve pour la suite. Peut-être de nouveaux contenus ou une extension à l’avenir ? Affaire à suivre !

Source : Ubisoft