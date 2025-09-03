Depuis sa sortie début juin, le catalogue de la Nintendo Switch 2 continue de s'étoffer petit à petit, notamment grâce à de nombreux portages de titres déjà sortis, dont Star Wars Outlaws à venir pas plus tard que ce 4 septembre 2025. Présente à la PAX West, cette version Switch 2 du titre d'Ubisoft et Massive Entertainment avait toutefois fait l'objet de premiers retours peu reluisants. Depuis, une vidéo de gameplay a leaké pour offrir un aperçu plus concret du résultat.

Une version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws vraiment cassée ?

Après des premiers retours faisant état d'un portage Nintendo Switch 2 a priori calamiteux d'Elden Ring à la Gamescom 2025, Star Wars Outlaws semble malheureusement avoir rendu des sons de cloche similaires lors de la dernière édition de la PAX West en cette fin du mois d'août. D'après plusieurs avis de personnes ayant vu ou testé sur le jeu sur la console hybride de Nintendo, les aventures de Kay Vess et Nyx semblaient y tourner très mal, en raison notamment de problèmes de résolution et de taux d'images par seconde très instables. Même dans le niveau en intérieur de la démo présentée à la PAX West, il serait question de « chutes brutales des FPS ».

Alors que Star Wars Outlaws doit sortir demain sur Nintendo Switch 2, une longue vidéo du portage a ensuite leaké, visionnable ci-dessous. Celle-ci présente une quarantaine de minutes de gameplay de la version hybride du jeu d'Ubisoft, avec là encore un niveau en intérieur, mais aussi des phases d'exploration dans le monde ouvert, ainsi que des séquences de combat.

On peut ainsi se rendre un peu mieux compte de ce que donne Star Wars Outlaws sur la machine hybride de Nintendo, dans ce qui semble être du gameplay en docké. On constate ainsi effectivement une résolution réduite, et un taux d'images par seconde semblant peiner à se maintenir à 30 FPS constants. De même, on peut relever des concessions sur le plan graphique pour optimiser autant que faire se peut les performances. Le résultat visible dans cette vidéo n'apparaît toutefois pas aussi catastrophique qu'escompté, même s'il y a clairement matière à des améliorations, on l'espère via de futures mises à jour pour peaufiner ce portage de Star Wars Outlaws.

Source : YouTube