Alors que la sortie de Star Wars Outlaws approche à grands pas, une image fuite récemment sur Reddit a fait sensation en dévoilant des éléments inédits du jeu. Cette image, partagée par le leaker Visceral, met en scène un Death Trooper, un ennemi emblématique de l'Empire que les joueurs rencontreront fréquemment. Un indice sur une partie du contenu à venir ?

Un jeu Star Wars très attendu

Développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure en monde ouvert très attendu, dont la sortie est prévue pour le 30 août sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Le jeu promet une immersion totale dans l'univers de Star Wars, où les joueurs incarneront des hors-la-loi confrontés à l'Empire. Un des éléments clés du gameplay est le système de Wanted, où les joueurs seront pourchassés par les forces impériales s'ils se mettent à dos l'Empire.

L'image récemment divulguée a suscité de vives réactions parmi les fans. Montrant un Death Trooper (voir image), elle souligne l'engagement de Massive Entertainment à offrir une expérience fidèle à l'univers de Star Wars. Les Death Troopers, connus pour leur armure noire distinctive et leur rôle de troupes d'élite de l'Empire, ajoutent une dimension de danger et de mystère au jeu. C'est notamment la garde prétorienne du Moff Gideon et du directeur Orson Callan Krennic. Cela veut t-il dire qu'il est peut être possible de retrouver le personnage de Gideon en jeu ? Tout est possible et ça sera un très bon signe pour les fans.

Les utilisateurs de Reddit ont rapidement partagé et commenté cette fuite, exprimant leur enthousiasme et leur impatience de voir ce que le jeu complet leur réserve. Cette image vient s'ajouter à la liste déjà impressionnante de détails et de séquences de gameplay que Ubisoft a partagés jusqu'à présent.

Avec la date de sortie fixée au 30 août, l'attente pour Star Wars Outlaws est à son comble. Les fans peuvent s'attendre à encore plus de révélations lors de l'événement Ubisoft Forward prévu pour le 10 juin. Cet événement devrait offrir des aperçus supplémentaires du jeu, renforçant encore l'anticipation autour de ce titre prometteur.