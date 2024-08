Star Wars Outlaws, le prochain gros jeu de la saga, arrive très bientôt. En amont de sa sortie prévue pour le 30 août 2024, Ubisoft et Massive Entertainment ont révélé des détails intrigants sur le contenu post-lancement via une feuille de route du Season Pass. Avec deux extensions narratives et divers ajouts cosmétiques. Le jeu promet de maintenir l'intérêt des joueurs bien au-delà de son lancement initial.

Star Wars Outlaws devrait avoir une belle vie avec des DLC

Le jour du lancement de Star Wars Outlaws, les joueurs qui possèdent le Season Pass auront accès à une mission exclusive qui promet d'approfondir l'univers du jeu. De plus, un Character Pack sera disponible, offrant de nouvelles options de personnalisation pour Kay et ses alliés. Pour rappel, le Season Pass est inclus dans l'édition Gold, au tarif de 109,99 euros.

La première extension narrative, intitulée Star Wars Outlaws: Wild Card, sortira à l'automne 2024. Dans ce contenu additionnel, Kay Vess est recrutée pour infiltrer un tournoi de Sabacc à enjeux élevés. Cette mission l'amènera à croiser le chemin du célèbre joueur Lando Calrissian, bien connu des fans de Star Wars. Cependant, Kay découvrira rapidement que les enjeux du jeu sont bien plus élevés qu'il n'y paraît.

En parallèle, les détenteurs du Season Pass de Star Wars Outlaws recevront deux packs cosmétiques : le Hunter’s Legacy Bundle et le Cartel Ronin Bundle. Ces packs incluront des tenues supplémentaires pour Kay et Nix, ainsi que des éléments de personnalisation pour le speeder de Kay et son vaisseau, le Trailblazer. Pas mal non ?

Du contenu en 2025

Au printemps 2025, la deuxième extension, Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune, emmènera Kay dans une nouvelle aventure aux côtés du pirate vétéran Hondo Ohnaka. Connus pour ses apparitions charismatiques dans l'univers Star Wars, Hondo se retrouve ici avec un passé tumultueux qu'il doit régler. Avec à la clé, une bande de pirates sans pitié. Cette extension promet d'explorer davantage l'histoire et le développement des personnages, offrant aux joueurs des défis et des aventures inédites. Le jeu est prévu pour le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous avez le Season Pass, vous pourrez accéder à l'ensemble 3 jours avant.

