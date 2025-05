Comme annoncé dans le cadre de sa feuille de route post-lancement de sa première année de vie, Star Wars Outlaws accueille aujourd'hui son second DLC payant, Une Fortune de Pirate. Il en profite également pour passer en version 1.6, qui apporte de nombreux changements promis par Ubisoft pour pimenter encore les aventures de Kay et Nix. Enfin, le contenu gratuit en lien avec la série Skeleton Crew rejoint également l'équipage. On vous détaille tout cela.

La Fortune des Pirates sourit à nouveau pour Star Wars Outlaws ?

Depuis sa sortie en août 2024, Star Wars Outlaws a fait du chemin à travers la galaxie. Il a notamment reçu de nombreuses mises à jour visant à corriger le tir de blaster sur de nombreux aspects, principalement au niveau du gameplay, ainsi qu'un premier DLC payant. Ce 15 mai 2025, rebelote avec la sortie concomitante de son second DLC, Une Fortune de Pirate, et la mise à jour majeure 1.6.

Une Fortune de Pirate, le second DLC de Star Wars Outlaws, tarifé à 14,99 euros, entraînera Kay et Nix dans le système Khepi avec pour mission d'affronter Stinger Tash et son équipage pour voler leurs trésors. Pour l'aider dans ce casse, elle pourra compter (ou pas) sur l'iconique pirate Hondo Ohnaka et la ligue commerciale pour obtenir de nouvelles tâches de réputation, et donc récompenses.

S'agissant de la mise à jour 1.6 de Star Wars Outlaws, elle apporte de son côté de nouveaux changements importants au titre. Parmi les éléments notables, nous avons enfin la possibilité de tirer librement au blaster en pilotant le speeder et de conserver sur soi jusqu'à deux armes à deux mains. Le Trailblazer dispose également de nouveaux systèmes passifs pour en renforcer l'efficacité. Les contrats spatiaux s'étoffent par ailleurs de nouveaux types de missions. On appréciera également des améliorations bienvenues pour que l'IA soit plus prompte à se mettre à couvert. Pour les notes complètes de cette version 1.6 de Star Wars Outlaws, rendez-vous sur l'article dédié sur le site officiel du jeu, également cité en source ci-dessous.

Source : Ubisoft