En plus de la version Nintendo Switch 2 et de la date du DLC Pirate's Fortune, Star Wars Outlaws dévoile un nouveau contenu gratuit qui devrait intéresser certains fans.

Star Wars Outlaws essaye de remonter la pente après un lancement très décevant pour Ubisoft. En février 2025, le jeu a reçu une grosse mise à jour avec la prise en charge du PSSR de la PS5 Pro, la technologie d'upscaling maison de Sony Interactive Entertainment, et le support des cartes graphiques Nvidia RTX 60 et du DLSS 4 avec Multi-Frame Generation sur PC. De même, le ray-tracing, la gestion des lumières et des textures sont plus stables et détaillés sur cette plateforme, en plus de résoudre des bugs.

Un contenu gratuit Skeleton Crew pour Star Wars Outlaws

Pendant que les équipes de Massive améliorent Star Wars Outlaws, Ubisoft a fait de belles annonces pour le jeu. Le deuxième DLC payant, « Pirate's Fortune », sera disponible dès le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. À la rentrée, à partir du 4 septembre 2025, vous pourrez vivre cette aventure absolument partout avec la nouvelle édition Nintendo Switch 2. L'événement Star Wars Celebration Japan a aussi averti les joueuses et joueurs d'une démo gratuite pour découvrir Star Wars Outlaws.

Si vous avez déjà le jeu, et que vous ne l'avez pas encore terminé, un DLC gratuit qui devrait beaucoup plaire a été dévoilé et sera disponible en même temps que « Pirate's Fortune », soit le 15 mai 2025. « Un nouveau pack cosmétique gratuit Star Wars Outlaws inspiré de Star Wars : Skeleton Crew a été révélé lors de la Star Wars Celebration 2025 ! Ce nouveau pack sera disponible pour TOUS les joueurs le 15 mai pour célébrer la sortie d'A Pirate's Fortune ! De plus amples informations seront bientôt communiquées ». Le prochain DLC gratuit de Star Wars Outlaws sera donc basé sur une série Disney+ appréciée, Skeleton Crew.

On n'a pas tous les détails encore, mais l'image montre une version alternative du speeder de Kay et de son compagnon Nix dans Star Wars Outlaws, qui sont aux couleurs de Skeleton Crew. En tout logique, ce contenu additionnel sera disponible partout, et par conséquent sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Si vous vous êtes envolés vers une galaxie lointaine, très lointaine, que pensez-vous du jeu maintenant qu'il a eu plusieurs patchs ?

Source : compte X SW Outlaws.