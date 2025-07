Sorti en août 2024, Star Wars Outlaws était supposé être l’une des plus grosses cartouches d’Ubisoft ces dernières années. Malheureusement, à l’instar de bien d’autres titres de l’éditeur récemment, le jeu développé par Massive a bénéficié d’un accueil on ne peut plus tiède de la part du public, qui n’a pas vraiment non plus répondu présent sur le plan commercial. Considéré comme un échec par Ubisoft, Star Wars Outlaws devrait ainsi rester un one-shot pour la compagnie, qui aurait tout simplement décidé d’en annuler la suite.

Ubisoft aurait annulé la suite de Star Wars Outlaws

C’est en tout cas ce que nous apprend Tom Henderson, fondateur d’Insider Gaming, dans le dernier podcast de son média. « Ils ont également récemment annulé Star Wars Outlaws 2, qui était bel et bien prévu et en préparation » révèle en effet le journaliste au cours d’un segment consacré aux dernières annonces d’Ubisoft. Il précise toutefois : « Pour autant que je sache, il n’est pas entré en production. Ce n’était pas gravé dans le marbre ». Ce qui, pour le coup, est alors un mal pour un bien pour les équipes, qui n’ont ainsi pas eu à travailler dans le vide.

Pour l’heure, Henderson n’en a pas dit plus sur la nature de cette potentielle suite à Star Wars Outlaws. Néanmoins, pour qu’Ubisoft décide de se détourner d’une franchise aussi populaire que celle-ci, cela signifie probablement que les résultats enregistrés par le titre sont bien pires qu’on ne pouvait l’imaginer. La compagnie, toutefois, semble peu encline à reconnaître ses torts, et préfère à la place fustiger la marque en elle-même qui serait, selon les propos d’Yves Guillemot, « dans des eaux un peu agitées » depuis quelques temps.

Bref, quoi qu’il en soit, il semblerait donc que l’on ne reverra pas Ubisoft de sitôt du côté de l’univers Star Wars. Et en dépit de l’échec commercial rencontré par Star Wars Outlaws, cette nouvelle fera assurément quelques déçus parmi les joueurs, qui voyaient pour certains un véritable potentiel derrière le jeu de Massive. Car après tout, l’ambiance était de loin considéré comme le plus gros point fort du titre. Une suite aurait ainsi pu permettre au studio d’améliorer ce qui n’allait pas, tant au niveau du gameplay que de la narration. Dommage.