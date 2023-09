Le jeu d'aventure Star Wars Jedi Survivor a été une belle réussite. Ici même sur Gameblog, nous lui avons attribué la jolie note de 8/10. Cette suite de Fallen Order a également reçu des avis très positifs malgré de nombreux problèmes techniques sur PC. Les stigmates sont d'ailleurs encore visibles sur Steam via les avis de la communauté. Malgré tout, EA et Respawn Entertainment sont fiers de leur création. Et on peut les comprendre.

Quand l'acteur principal fait du teasing pour Star Wars Jedi

Lorsqu'un jeu est un succès, généralement, les investisseurs sont prêts à signer pour une suite. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé pour Star Wars Jedi Survivor. On peut apprendre cela lors d'un panel de la Comic-Con 2023 dont les images sont devenues virales très récemment. Dans celles-ci, l'interprète de Cal Kestis, l'acteur Cameron Monaghan, a lâché le morceau :

Nous travaillons sur un troisième jeu et nous sommes en train de le faire en ce moment.

Sans en dire vraiment plus, il précise dans la foulée que c'est un grand projet et qu'il s'attend à ce que ce soit "vraiment cool". L'annonce est surprenante au niveau du calendrier, car elle est intervenue juste une semaine après le départ du directeur de Star Wars Jedi, Stig Asmussen, de Respawn Entertainment. On sait que le développeur a décidé de quitter le studio pour poursuivre d'autres aventures. On espère que cela ne nuira pas à la bonne santé de ce troisième épisode car c'était tout de même l'homme fort de la franchise.

L'acteur Cameron Monaghan confirme un Star Wars Jedi 3.

À présent, que pouvons-nous anticiper pour cette suite ? De nombreuses perspectives scénaristiques demeurent, d'autant plus avec l'apparition récente de la série Ahsoka. De plus, l'univers Star Wars recèle encore une multitude de planètes inexplorées que nous n'avons pas eu la chance de découvrir. La période de la Guerre Civile Galactique offre un riche éventail de contenu dans l'univers Star Wars. Ainsi, toutes les possibilités restent ouvertes, y compris en ce qui concerne les personnages. Pourquoi ne pas envisager la possibilité de l'intégration du personnage de Din Djarin, le héros de The Mandalorian, dans le scénario ? Ce qui est certain, c'est que Respawn a tout un tas d'options pour en faire un jeu totalement fou, surtout en améliorant encore la recette d'origine.

Jedi Survivor s'améliore encore

On pouvait vous parler des problèmes techniques sur PC qui affectaient le jeu Star Wars Jedi Survivor. Sachez qu'il y a à peine quelques jours, les fans ont pu découvrir le patch 7 qui permet de résoudre une partie des problèmes avec l'ajout du fameux Nvidia DLSS sur PC. La technologie de Deep Learning Super Sampling est une véritable bouffée d'oxygène pour les petites configurations, permettant de moins solliciter la carte graphique. Même combat sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, le patch 7 améliore les modes Qualité et Performance, notamment en atteignant les 60 FPS en mode Performance. Ce qui permet d'optimiser encore un peu le tout. Le jeu en avait bien besoin.

De votre côté, que souhaiteriez-vous pour Star Wars Jedi 3 ? Une suite directe du deuxième épisode ? Une importante ellipse temporelle pour rejoindre la chronologie de The Mandalorian ?