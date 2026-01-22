Après l'excellente dernière saison d'Andor ou encore celle des anthologies de Légendes par divers studios d'animation, Star Wars va bientôt remettre le couvert justement du côté des séries d'animation, avec une nouvelle production se focalisant sur un personnage particulièrement emblématique de la galaxie lointaine, très lointaine. Celui-ci a eu droit la veille à un court teaser en vue d'une bande-annonce en bonne et due forme aujourd'hui, désormais disponible.

Une première bande-annonce pour la prochaine série phare de Star Wars sort de l'ombre

En attendant le retour de Star Wars au cinéma cette année avec The Mandalorian & Grogu le 22 mai, puis Starfighter avec Ryan Gosling dans le rôle principal l'année prochaine, Disney+ est de nouveau le réceptacle de la prochaine production de l'univers qui a fait ses débuts il y a près de 50 ans grâce à George Lucas. Il sera plus précisément question d'un personnage phare de la prélogie, mais du côté Obscur de la Force, avec Maul - Seigneur de l'Ombre.

L'ancien apprenti de Dark Sidious va en effet avoir droit, après plusieurs apparitions dans Clone Wars et Rebels, à sa propre série d'animation. Annoncée à la Star Wars Celebration Japan de 2025, elle va retracer le parcours du célèbre Zabrak dans sa quête de reconstruction de son empire criminel durant l'ère impériale, en compagnie d'une jeune apprentie Twi'lek. L'événement japonais avait indiqué qu'elle sortirait courant 2026 sur Disney+, et la bande-annonce ci-dessous nous précise enfin quand : le 6 avril.

Espérons que cette nouvelle série centrée sur un des méchants les plus iconiques de Star Wars sera de meilleure qualité que le désastreux Livre de Bobba Fett. À noter à ce propos que Maul - Seigneur des Ombres pourrait marquer un tournant pour la licence sous la férule de Disney, puisqu'il s'agit de la première production sous la direction du nouveau duo de têtes pensantes de cette branche de la marque aux grandes oreilles, Dave Filoni, qui en est d'ailleurs le producteur, et Lynwen Brennan, tandis que Kathleen Kennedy a récemment quitté ses fonctions. Rendez vous donc le 6 avril 2026 sur Disney+ pour voir ce que tout cela donne.

Source : Star Wars sur YouTube