7 ans après son annonce et un développement infernal, Star Wars KOTOR Remake pourrait enfin voir la lumière au bout du tunnel, mais ce n'est pas encore pour tout de suite.

Cela fait déjà 7 ans que Star Wars KOTOR Remake a fait l'objet d'une première annonce, et nous n'en avons plus rien vu depuis. La faute à un développement des plus cauchemardesques. D'abord chapeauté par Aspyr Media, il changea ensuite de main pour passer chez Saber Interactive en cours de route, et a été avare en nouvelles officielles depuis lors. Le studio a toutefois accueilli un nouveau directeur business, Steve Allison, qui a confirmé qu'il se sentait confiant quant à une sortie de ce Remake qu'on espérait plus voir... courant 2028.

Enfin l'espoir d'une véritable fenêtre de sortie pour Star Wars KOTOR Remake ?

De manière assez indirecte, cette nouvelle information relative à Star Wars KOTOR Remake provient d'une toute autre discussion de la part de Steve Allison, nouveau cadre dans les rangs de Saber Interactive. Celui-ci répondait en effet à la base à la question d'un fan concernant la suite déjà confirmée de l'excellent Warhammer 40,000 Space Marine 2, et de la présence de microtransactions éventuelles dans ce troisième épisode.

Steve Allison s'est alors fendu d'une réponse particulièrement détaillée, qui évoque donc notamment l'espoir de sortir Star Wars KOTOR Remake à l'horizon 2028 : « Mon boulot ne consiste pas à traire un maximum d'argent des produits de Saber en recourant à ce genre de tactiques. Nous nous préparons à intensifier nos activités d'édition, et je suis là pour structurer le groupe en vue du catalogue prévu pour 2028 (à l'image de ce que j'ai fait en arrivant chez Telltale en 2010). Cela inclut Space Marine, Wick, Star Wars KOTOR Remake, en tout cas je l'espère, ainsi que quelques titres encore non annoncés. En tant qu'entreprise, Saber n'a jamais misé sur les microtransactions ; ce n'est pas ainsi que nous concevons nos produits ».

Un studio extrêmement occupé, d'où la raison d'une sortie aussi lointaine

Comme le souligne Steve Allison, Saber Interactive est un studio qui a énormément de projets simultanément dans les cartons. En plus d'avoir récupéré Star Wars KOTOR Remake il y a quelques années, les équipes travaillent donc également sur Space Marine 3 et le suivi du second, un jeu John Wick, mais également Turok Origins, Jurassic Park Survival ou encore Stuntman Hollywood, parmi les jeux déjà annoncés.

Saber Interactive risque donc d'avoir beaucoup de pain sur la planche pour plusieurs années, ce qui implique d'avoir un planning bien organisé, et donc encore au moins deux ans à attendre pour voir enfin sortir Star Wars KOTOR Remake. Une fenêtre de sortie lointaine, très lointaine, mais qui vaut mieux qu'une annulation pure et simple.

Source : Reddit