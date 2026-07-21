En complément de la récente annonce qui a ravivé l'espoir des fans à propos de Star Wars KOTOR Remake, un nouveau trailer pourrait se profiler à l'horizon.

Largement disparu de la circulation depuis son transfert des mains d'Aspyr Media à celles de Saber Interactive, Star Wars KOTOR Remake semble peu à peu de nouveau retourner vers la Lumière. Il y a quelques jours, Steve Allison, nouveau directeur business du studio, a en tout cas ravivé les espoirs en indiquant que ce Remake particulièrement surveillé pourrait sortir courant 2028. Par conséquent, 7 ans après sa première annonce, il pourrait prochainement avoir droit à une nouvelle présentation en bonne et due forme, d'après de récentes rumeurs.

Un nouveau trailer bientôt en vue pour le Star Wars KOTOR Remake de Saber Interactive ?

Saber Interactive a déjà beaucoup de pain sur la planche en plus de Star Wars KOTOR Remake. Malgré tout, le projet particulièrement ambitieux de remettre au goût du jour ce monument absolu du RPG et des adaptations vidéoludiques de George Lucas semble continuer tranquillement son bonhomme de chemin. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Steve Allison, directeur business du studio, dans un récent message suggérant que ce Remake sortirait courant 2028.

Peu après cette révélation concernant notamment le Remake de Knights of the Old Republic, la chaîne YouTube 100% Star Wars a ajouté sa pierre à l'édifice des spéculations. Il indique dans la vidéo ci-dessous tenir de sources au sein de Saber Interactive que le studio travaillerait en parallèle sur une nouvelle présentation sous forme de bande-annonce, qui pourrait faire son apparition « plus tard cette année, ou dans le courant de l'année prochaine ».

Plusieurs rendez-vous possible avant la fin de l'année

Si d'aventure Saber Interactive se sentait prêt à diffuser une nouvelle bande-annonce de Star Wars KOTOR Remake d'ici à fin 2026, on a plusieurs rendez-vous potentiels propices à une telle révélation. Pas plus tard que fin août à venir, nous avons notamment la Gamescom 2026, et plus précisément l'Opening Night Live organisée par Geoff Keighley, le 25 août. Autrement, la cérémonie des Game Awards 2026, du même organisateur, se tiendra quant à elle dans la nuit du 11 décembre et serait un autre événement adéquat. Rumeur oblige, il convient cependant d'attendre des annonces plus officielles pour en avoir le cœur net.

Source : 100% Star Wars sur YouTube