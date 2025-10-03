Un mois après l'apparition sur la Toile d'une première image, Star Wars KOTOR Remake leake à nouveau en images qui vendent encore du rêve, mais il y a un gros hic.

Perdu quelque part dans les confins de la galaxie, mais a priori toujours en développement chez Saber Interactive (Space Marine 2), Star Wars KOTOR Remake a le mois précédent donné indirectement de ses nouvelles avec des concept arts de la planète Kashyyk par un artiste d'Aspyr, l'ancien studio qui s'en occupait, avant qu'une sorte d'Ordre 66 s'abatte au sein de l'éditeur respectif des deux studios, Embracer il y a quelques années. Plus récemment, d'autres images conceptuelles du jeu développé à l'époque par Aspyr ont leaké, une fois encore partagées par nos confrères chez MP1st, nous laissant entrevoir de nouveaux éléments de ce Remake au sort pour le moins obscur.

Star Wars KOTOR Remake leake encore ses Aspyrations

Comme les concept arts de Kashyyk révélés le mois dernier, il convient de noter que ces nouveaux leaks de Star Wars KOTOR Remake proviennent d'un artiste d'Aspyr, qui a pour rappel cessé de travailler sur le projet à partir de 2022. Il s'agit donc de concepts relativement vieux, et rien ne garantit que Saber Interactive ait réutilisé les éléments ci-dessous quand il a repris les rênes. Toujours est-il que les images leakées par l'artiste révèlent des détails particulièrement intéressants.

Ceux-ci représenteraient d'après lui un niveau d'introduction de Star Wars KOTOR Remake. On peut donc tabler sur le fait qu'il s'agit de la refonte du prologue du légendaire jeu original de BioWare. On y voit en effet des concepts des vibrolames qu'on manie au début du jeu, ainsi qu'un des premiers blasters que l'on récupère. L'artiste qui a leaké tout cela a par ailleurs expliqué qu'Aspyr envisageait de mettre en place dans le Remake un système d'armes modulaires, avec différentes pièces à combiner pour personnaliser son arsenal.







Plus proche d'un Mass Effect que du jeu original ?

Enfin, on a droit à un aperçu très précoce de ce fameux niveau d'introduction de Star Wars KOTOR Remake par Aspyr. On aperçoit ainsi des textures et une interface très sommaires, mais qui en dit tout de même long. D'une part, l'angle de caméra indique une approche similaire aux Action-RPG modernes. En bas à gauche de l'écran, on remarque également une interface indiquant la possibilité de donner des ordres à ses compagnons via la simple pression d'une touche. Ainsi, le Star Wars KOTOR Remake d'Aspyr semblait prendre une direction assez similaire aux jeux Mass Effect de BioWare dans son gameplay, au détriment de l'aspect tactique du jeu original.

Rappelons toutefois qu'il s'agit là de concepts du Remake imaginé par Aspyr, abandonné depuis trois ans. Face au silence assourdissant de Saber Interactive, actuellement en charge du projet, impossible de dire si le studio a repris tout ou partie de ces concepts, ou pris une direction radicalement différente.

