Mais que devient le remake de Star Wars KOTOR ? Voilà la grande question que beaucoup de joueurs se posent. Lorsqu’il a été annoncé en 2021, le titre développé par Aspyr a immédiatement suscité une grande vague d’enthousiasme de la part du public. Malheureusement, les années ont passé, et le projet semble depuis s’être embourbé dans une situation bien délicate. Tellement qu’il a fini par arriver entre les mains de Saber Interactive, qui ne se montre pour l’instant pas plus loquace à son sujet. Aujourd’hui, Star Wars KOTOR refait toutefois enfin parler de lui.

Star Wars KOTOR Remake s’offre une première image

Alors non, au risque de vous décevoir : nous n’avons toujours pas de nouvelles informations sur l’avancée du projet pour le moment. Néanmoins, grâce à nos confrères de chez MP1st, nous avons désormais droit à un premier aperçu de l’un des environnements du jeu, Kashyyyk, dont le concept art a été dévoilé par un artiste de chez Aspyr. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que lorsque l’on compare le lieu avec sa version originale de 2003, cela promet de bien belles choses pour le remake de Star Wars KOTOR… si tant est qu’on puisse y jouer un jour.





Bien sûr, précisons tout de même qu’à ce stade, rien ne certifie que le travail de l’artiste en question, dont l’identité n’a pas été révélée, a été conservé ou même mis en œuvre. Il n’est en effet pas rare que plusieurs itérations d’un même concept soient réalisées au cours d’un développement, sans que toutes ne finissent par prendre forme. De même, on ignore si Saber a conservé tout le travail réalisé par Aspyr avant lui, ou si Star Wars KOTOR a bénéficié d’un reboot total lorsqu’il est passé entre les mains du studio.

Cela étant, cette vision revisitée de la planète natale des Wookies demeurant ce qu’on a vu de plus concret du remake de Star Wars KOTOR à ce jour, on se contente de ce que l’on peut. Pour le reste, il va désormais falloir attendre que Saber se décide enfin à reprendre la parole. Car si, aux dernières nouvelles, le projet était encore « bien vivant » en avril 2024, nous n’en avons toujours pas vu la moindre image officielle un an plus tard. Et au vu de tous les jeux annulés au cours des derniers mois, autant dire que cela n’a rien de rassurant pour le moment.

