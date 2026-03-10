En même temps que Star Wars KOTOR Remake, un autre jeu dans l'univers de la galaxie lointaine, très lointaine, est actuellement en développement au sein d'Arcanaut Studios, nom de code Fate of the Old Republic. Rien que son nom promet à bien des égards d'être le digne successeur du chef d'œuvre original de BioWare et clairement l'une des plus grandes adaptations vidéoludique de tous les temps pour la licence, d'autant que le projet compte un vétéran du jeu original et de l'emblématique trilogie originale Mass Effect : Casey Hudson. En attendant de voir comment les choses évoluent, le studio a récemment accueilli un autre vétéran de l'industrie pour piloter le vaisseau.

Un nouveau pilote de talent pour Star Wars Fate of the Old Republic

Depuis son teaser qui a fait sensation durant les Game Awards 2025, Star Wars Fate of the Republic a fait profil bas, Arcanaut Studios se concentrant sur le développement de ce qui pourrait bien être une digne suite de KOTOR. Parmi tant d'autres signes que les choses semblent bien progresser dans la galaxie lointaine, très lointaine : l'annonce récente de l'arrivée d'un vétéran d'Ubisoft pour épauler Casey Hudson et ses équipes pour donner corps à cette nouvelle aventure dans l'univers de George Lucas.

Pascal Blanché, qui a notamment travaillé sur le premier Assassin's Creed, ainsi que Far Cry New Dawn ou encore Splinter Cell Conviction, a en effet rejoint Arcanaut en tant que directeur artistique du studio. Blanché chapeautera donc tout l'aspect artistique des projets de l'équipe, dont évidemment Star Wars Fate of the Old Republic. Il a annoncé la chose notamment via son compte X.com personnel, avec le message suivant : « Super excité d'annoncer que j'ai pris mes fonctions en tant que directeur artistique d'Arcanaut Studios, et joint les forces de Casey Hudson et son équipe incroyable qui travaille sur le jeu épique à venir qu'est Star Wars : Fate of the Old Republic ».

Il faudra cependant s'armer de patience pour voir ce que donnera le travail d'Arcanaut Studios avec le concours de Pascal Blanché au projet. Pour l'heure, le jeu n'en est qu'à ses balbutiements et ne devrait donc pas sortir avant plusieurs années. On peut cependant se prêter à espérer qu'on ait droit ici à un retour du Côté Lumineux et en grande forme de la saga Star Wars Old Republic. L'avenir nous le dira.

Source : X.com