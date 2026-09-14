Il aura fallu attendre cinq ans pour ça. Alors qu’on pouvait sérieusement commencer à se demander ce qu’étaient devenus Star Wars KOTOR et Eclipse, surtout dans un climat où l’industrie est particulièrement prompte à jeter à la corbeille des projets bien entamés, Lucasfilm Games vient de confirmer que les deux prochaines grandes adaptations étaient toujours vivantes. Toujours pas de nouvelle bande-annonce, de date de sortie, ni même une petite image inédite pour confirmer qu’ils avaient réellement avancé.

Star Wars KOTOR Remake et Eclipse sont toujours vivants

Lucasfilm Games a en effet publié un « sizzle reel » consacré à ses productions de 2026, histoire de célébrer quelques-uns des titres qui ont marqué ces dernières années et de jeter un œil aux projets à venir. On y retrouve notamment les succès qu’ont été Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Star Wars Jedi Survivor ou le très récent SW Zero Company. Et au milieu de tous ces jeux, deux revenants : Star Wars KOTOR Remake et Eclipse, le jeu de Quantic Dream (Detroit Become Human). Vivants, mais visiblement pas à un stade assez avancé pour nous montrer d’autres images que celles qui circulent depuis 5 ans déjà.

Pour mémoire, le remake de Star Wars KOTOR, monument du RPG, est passé par plusieurs changements majeurs en coulisses, au point que les informations concrètes à son sujet se comptent sur les doigts de la main. Quant à Star Wars Eclipse, son superbe trailer d’annonce et les quelques informations livrées par Quantic Dream dans la foulée, sont quasiment tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent. Mais plutôt que de nous rappeler que les deux projets sont toujours en cours de développement, il serait peut-être temps de nous donner une preuve plus tangible qu’une mention dans un trailer. Pour l’instant, Lucasfilm nous demande, encore, de patienter. Gageons que les Game Awards 2026, qui se tiendront en décembre, permettront d’avoir des nouvelles d'au moins d'un des jeux Star Wars.

Bande-annonce en anglais

Source : Lucasfilm