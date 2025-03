Parfois, les bonnes nouvelles peuvent aussi être source d'inquiétude. C'est ce qui vient de se passer avec Star Wars Knights of the Old Republic, alias KOTOR. Très apprécié des fans de la saga, le jeu serait en préparation pour un remake. Compte tenu de son âge (22 ans maintenant !), c'est un projet particulièrement attendu. Cependant, il se fait très discret. Alors, après une grosse annonce concernant une autre production du studio en charge, beaucoup commencent à redouter l'annulation...

Star Wars KOTOR vraiment au placard ?

Beaucoup de joueurs espéraient une suite de la part du studio Saber Interactive. Ça s'est confirmé la semaine dernière : Warhammer Space Marine 3 est bel et bien en production. C'est l'éditeur Focus Entertainment qui a partagé la nouvelle dans un communiqué très enthousiasmant. Certains n'ont cependant pas été aussi hypés que ça pour une raison : et si cette production venait vampiriser le remake de Star Wars KOTOR ?

Eh oui ! Saber Interactive n'est pas le studio d'une seule licence. On peut même dire qu'en ce moment, il multiplie les initiatives. Entre ce nouveau Space Marine, RoadCraft et Jurassic Park Survival, y a-t-il encore de la place pour KOTOR ? Le doute est permis. Cependant, dans la foulée de l'annonce de Focus, le PDG du studio a pris la parole et ça devrait en rassurer plus d'un.

Saber Interactive est l'un des plus grands développeurs indépendants au monde. Nous travaillons sur de nombreux jeux de genres différents. Tous ceux dont nous avons parlé sont encore en cours de développement. Nous partagerons des informations sur les titres à venir lorsque nous aurons quelque chose d'intéressant à partager.

La déclaration de Tim Willits ne fait pas directement mention de Star Wars KOTOR, mais il l'a fait lors d'une interview avec Game File. Il a alors réitéré que le jeu tant attendu des joueurs était bien toujours en développement. Il faudra cependant s'armer de patience, puisqu'il n'était en mesure d'en dire plus pour l'heure. Pas d'annulation en vue, donc. Le studio juge n'avoir simplement pas d'informations suffisamment pertinentes à partager dans l'immédiat sur ce remake. Comme on s'y attendait, la sortie du jeu est loin d'être encore arrivée. Mais, au moins, on a encore espoir qu'il voit le jour.