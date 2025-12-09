Depuis plusieurs années, la saga Knights of the Old Republic revient régulièrement dans l’actualité, souvent au gré de projets compliqués ou de remakes qui peinent à avancer. Pourtant, une nouvelle révélation relance aujourd’hui l’intérêt.

L’univers Star Wars Knights of the Old Republic continue de réserver des surprises. Alors que tout le monde garde en tête les déboires du remake du premier épisode, une autre information vient de refaire surface. Selon de nouvelles révélations, KOTOR 2 : The Sith Lords aurait, lui aussi, eu droit à son propre remake moderne chez Aspyr. Un projet bien réel, mais resté dans l’ombre, et dont l’avenir semble aujourd’hui très incertain.

Une enquête qui ramène à la version Switch de Star Wars Kotor

Tout commence avec une enquête menée autour de la sortie de KOTOR 2 sur Nintendo Switch. En revenant sur l’historique du portage, le journaliste Stephen Totillo (gamefile) s’est intéressé à un point que les fans n'ont jamais digéré. Le fameux Restored Content Mod, annoncé comme un DLC officiel, n’est finalement jamais sorti. En fouillant les documents liés à la version Switch, il découvre pourquoi.

Les avocats de Disney auraient tout simplement bloqué la sortie du DLC Star Wars. La raison est étonnante. Vendre officiellement un mod implique de savoir précisément qui en détient les droits. Or, dans ce cas précis, l’identité juridique exacte de ses créateurs n’était pas suffisamment claire. Résultat : impossible de valider sa publication. Selon Totillo, cette contrainte était si lourde qu’elle a été jugée impossible à contourner.

La découverte d’un second projet change tout

En poursuivant ses recherches, Totillo tombe sur un autre élément inattendu. Aspyr travaillait également sur un second chantier, bien plus ambitieux. Un nom de code apparaît : Juliet. Derrière lui, une idée simple. Refaire Star Wars KOTOR 2 entièrement, avec une approche moderne, un moteur actuel et même tous les contenus coupés réintégrés. Un rêve pour les fans de la version originale. D’après les éléments retrouvés, ce remake était encore en production début 2025. Mais rien ne dit s’il a survécu depuis. Le projet reste entouré de silence.

Ces révélations interviennent dans une période déjà mouvementée pour Aspyr. Le remake du premier Star Wars KOTOR a connu plusieurs reports, des changements de direction et une communication presque inexistante. L’existence d’un second remake montre que le studio travaillait plus largement sur le retour de la saga. Mais cela montre aussi combien ces projets sont fragiles. Il est possible que Juliet ait été mis en pause. Peut-être même abandonné. À ce stade, aucune source ne semble en mesure de le confirmer.

Même si le projet est aujourd’hui incertain, son existence n’a rien d’illogique. The Sith Lords est un épisode culte, mais souvent considéré comme inachevé. Intégrer officiellement le contenu coupé aurait permis d’en faire une version définitive, et un potentiel succès auprès des joueurs nostalgiques. De plus, le timing pouvait sembler idéal. Disney multiplie les initiatives autour de Star Wars. Un retour des grands classiques vidéoludiques s’inscrit parfaitement dans cette dynamique.

Source : Game File