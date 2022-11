Comme toujours, l'impayable Tom Henderson donne des informations à l'avance sur les jeux et cette fois cela concerne tout bonnement Star Wars : Jedi Survivor. Le tant attendu jeu de jedi qui pour le moment semble peu loquace et très discret devrait se montrer bientôt.

Star Wars et Game Awards

Ainsi donc, des sources ont déclaré que Star Wars Jedi : Survivor sera présenté à la cérémonie des Game Awards de cette année qui aura lieu le 8 décembre prochain. Insider Gaming a appris que l'annonce devrait inclure une nouvelle bande-annonce, une date de sortie et une date de précommande. Toujours précis dans les détails, Henderson détaille même que ceci devrait intervenir environ 30 minutes après le début de l'émission. L'homme qui murmurait à l'oreille des développeurs décidément...

Selon un autre journaliste, Star Wars Jedi Survivor sortira en mars 2023, ce qui correspond au propre calendrier de sortie d'EA qui prévoit une grosse IP lors de cette période de l'année. Fait amusant, Grub lui même précise dans le tweet de Henderson que cette information est véridique :

Jedi : Survivor sera présenté aux Game Awards Oui.

Il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre avant d'avoir une confirmation de date de sortie que l'on connait déjà à moitié mais surtout une nouvelle bande annonce avec on l'espère du contenu in game et des phases de gameplay à se mettre sous le dent.

Pour mémoire, ce nouveau titre Star Wars reprend cinq ans après les événements de Fallen Order et notre bon vieux Cal Kestis devra une nouvelle fois échapper à l'Empire Galactique qui veut décidément sa peau.