Les fans de Star Wars Fallen Order sont impatients de découvrir la suite des aventures de Cal Kestis et voilà une nouvelle qui pourrait bien mettre du baume au cœur.

Cela va faire 3 ans que Cal Kestis et BD-1 attendent dans l'ombre pour continuer leur aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine. En effet, après le succès de 2019 de Fallen Order l'impatience comme à monter. D'autant que Star Wars Jedi Survivor devrait reprendre là où l'intrigue du premier jeu s'est arrêtée.

Pour mémoire, l'histoire suit Cal Kestis, ancien padawan du Jedi Jaro Tapal ayant survécu à l'Ordre 66. Exilé sur la planète Bracca, il travaille pour la Guilde des Ferrailleurs et fait notamment la rencontre de Prauf et de nombreux personnages de la saga Star Wars. Il devrait d'ailleurs en être de même pour cette suite.

Une fuite pour Star Wars qui apaise les cœurs

L'information en fuite vient du compte Twitter Playstation Game Size, qui est un habitué de la chose notamment par l'analyse de la base de données du PlayStation Network :

STAR WARS Jedi : Survivor est prévu pour début mars 2023 (peut-être fin février) sur PSN DB

Pour l'instant rien a évidemment été confirmé par EA ou Respawn et tout ceci reste à prendre avec des pincettes mais généralement ce genre d'information à tendance à se confirmer avec le temps. C'est notamment très vrai pour tout ce qui concerne l'analyse du SteamDB pour les jeux PC.

Un teaser du costume de Cal Kestis

Dans le même temps on a pu découvrir de manière officielle cette fois un nouveau costume de Cal via une figurine de la collection "Star Wars: The Vintage Collection" qui devrait arriver au printemps 2023.

Le jeu est attendu sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.