Au sein du Podcast Giant Bomb, le journaliste Jeff Grubb a notamment parlé des prochaines annonces PlayStation. Mais ce fut aussi l'occasion pour l'homme de parler un peu de Star Wars Jedi Survivor, le tant attendu jeu qui fait suite à Star Wars : Jedi Fallen Order.

Un peu de teasing pour Star Wars Jedi Survivor

Jeff Grubb affirme qu'EA va commencer à parler de Star Wars Jedi : Survivor en décembre. Il n'y a actuellement aucun problème de développement et il a toujours été prévu d'avoir une courte fenêtre pour en faire la promotion. La sortie du jeu est prévue pour mars.

EA a donc visiblement fait le choix d'avoir une courte fenêtre de promotion pour son jeu et donc potentiellement d'avoir un véritable couloir d'informations pendant quelques mois avant la sortie. L'exacte inverse d'éditeurs comme 2K qui décident de faire la promotion d'un jeu sur une très longue période en faisant monter la pression progressivement.

Star Wars JS est développé par le studio Respawn Entertainment et les événements se dérouleront cinq ans après ceux de Star Wars Jedi : Fallen Order, donc dix ans après Star Wars épisode III : La Revanche des Sith. On retrouvera évidemment notre cher jedi roux Cal Kestis et son sympathique droide BD-1 qui permet d'avoir un fidèle allié dans de nombreuses phases de gameplay.

Le titre devrait voir le jour en mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.