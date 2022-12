C’est pourtant ce que propose Limited Run Games avec son énorme collector du très attendu Star Wars Jedi Survivor. Vendu aux alentours de 300 euros, le monstre comprend tout un tas de goodies dont une réplique du sabre laser de Cal. Mais il y a un problème.

Un collector Star Wars Jedi Survivor avec un demi sabre

Le hic, c’est que le sabre laser de 17” n’est en réalité qu’un manche sans lame. Oui, si vous comptez avoir l’objet complet, avec sa lame fluorescente, généralement télescopique, il faudra l’acheter séparément.

En l'état, cet imposant collector comprend donc le jeu Star Wars Jedi Survivor en édition deluxe, un steelbook, un certificat d’authenticité numéroté, une boîte collector pour ranger tout ça et une réplique du sabre laser de Cal parfaitement fonctionnelle (peut-on lire). Comprenez par là que le manche doit certainement faire un peu de lumière ou jouer quelques sons et être capable de déplier une lame télescopique. Amusant lorsque l’on sait que cette dernière n’est pas fournie dans le pack.

Les collectors nous font du tort

Avec un prix affiché à 300 euros, beaucoup de fans ont rapidement déchanté, et le fait que le collector soit incomplet n’a pas aidé à les séduire, au contraire. Il suffit de jeter un œil aux commentaires sur les réseaux sociaux, comme ici sur Reddit, pour voir que la pilule a un peu de mal à passer.

Une colère qu'il est assez facile de comprendre dans la mesure où ce n’est pas la première fois que ce genre d’édition collector pose problème. Sans compter que ces éditions sont de plus en plus coûteuses et que certaines ne prennent même plus la peine de mettre les jeux dans le colis, ou répartissent les bonus entre différentes éditions physiques et numériques à tel point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver.

Il y a peu, c'est le collector de Dead Space Remake qui avait été pointé du doigt parce qu'il manquait certains bonus numériques, ce qui a été rectifié rapidement. On verra bien si les choses changeront également pour ce Star Wars Jedi Survivor. Sale époque pour les collectionneurs, n’est-ce pas ?

Le jeu en tout cas sortira bel et bien complet dès le 15 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC