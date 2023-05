Star Wars Jedi Survivor a beau être un très bon jeu, il est loin d'être exempt de défauts. Et certains joueurs en font plus l'expérience que d'autres. Avant même la sortie, EA et Respawn Entertainment avaient prévenu qu'il y aurait besoin de nombreuses mises à jour pour « corriger des bugs, améliorer les performances et ajouter des fonctionnalités d'accessibilité ». Las d'attendre le prochain patch PC, un joueur publie un mod pour obtenir un meilleur rendu.

Star Wars Jedi Survivor plus beau... mais uniquement sur PC

Alors que tous les voyants semblaient être au vert pour Star Wars Jedi Survivor, le lancement du jeu en a décidé autrement. Dès la sortie, cette suite s'est fait détruire sur PC en raison d'une optimisation aux fraises et d'un titre beaucoup trop gourmand. Même avec des configurations très puissantes. Un constat que nous avons partagé lors du test de Jedi Survivor PC. Devant le tollé, les développeurs ont reconnu les problèmes et ont promis un suivi pour les régler.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Le studio a tenu en partie sa promesse avec deux énormes patchs qui ont fait du bien. Autant sur consoles que sur PC. Maintenant, même après deux mises à jour, tout n'est pas parfait. Loin de là. Afin de profiter de Star Wars Jedi Survivor, sans plus attendre, un moddeur a mis en ligne une solution.

Pour lui, Fallen Order 2 est « magnifique, mais est assez flou, particulièrement en 1080p ». Un rendu peu flatteur qui serait dû à un souci avec l'option d'anti-aliasing TAA et un bug lors de l'utilisation du FSR 2.0. La technologie d'upscaling d'AMD qui correspond au DLSS de Nvidia.

Tout le monde sera probablement d'accord pour dire que Star Wars Jedi Survivor est un jeu magnifique. Mais malheureusement, et surtout en 1080p, il est assez flou. C'est dû à l'anti-aliasing TAA, qui provoque généralement un flou, et à une mise à l'échelle cachée de la résolution liée aux préréglages graphiques. Seul le paramètre Epic utilise la résolution à 100%, élevé 87% et bas, 50%. Je crois qu'il y a également un bug avec le FSR 2.0 qui dégrade de 50% la résolution. Bien que le FSR 2.0 réglé sur « Qualité » soit une solution, ce n'est pas parfait. Cela crée du ghosting (ndlr : images fantômes), des artefacts, ce n'est pas assez net et le rendu n'est pas naturel. Surtout en 1080p puisque c'est upscalé à partir d'une résolution 720p avec un filtre de netteté.

Résultat, son mod de Star Wars Jedi Survivor procure un meilleur anti-aliasing, force la résolution native de votre choix indépendamment des réglages graphiques, supprime le ghosting et permet de diminuer le rendu plutôt faux du filtre de netteté. C'est disponible sur Nexusmods.

Encore du travail à accomplir

On le voit, Star Wars Jedi Survivor est encore (très ?) instable sur PC suivant la configuration. Mais le studio en a parfaitement conscience et continue de chercher les bugs afin de les corriger au plus vite. Est-ce que Denuvo, une fonctionnalité détestée, qui peut entraîner de mauvaises performances, sera supprimée ? Pour l'heure, ce n'est pas le cas et les équipes n'ont pas communiqué en ce sens. Sur Metacritic, le review bombing des joueurs pour la version PC reste dans le rouge.

Attention également car si vous êtes sur cette plateforme, vous serez peut-être confrontés à un autre souci. Jedi Survivor exige une connexion permanente avec le launcher EA qui tourne en arrière-plan de Steam. De ce fait, si les serveurs d'Electronic Arts lâche pour un quelconque motif, le jeu sera injouable jusqu'au rétablissement des serveurs.