Le jeu de Respawn fait comme son ainé Fallen Order. Star Wars Jedi Survivor est un jeu d’action mêlant habilement les phases de plateformes, de puzzles et de combats. Une recette efficace qui a déjà fait ses preuves par le passé. En prime, Jedi Survivor opte pour des mécaniques de jeu typées souls-like, c’est à dire qu’il met la barre un poil plus haut que la concurrence en termes de difficulté (peu importe le mode choisi) et use des gimmicks du genre que l’on retrouve dans tous les jeux FromSoftware comme Elden Ring. Jedi Survivor peut rapidement devenir difficile à appréhender, mais voici quelques conseils qui pourraient bien vous sauver la mise.

Choisir la bonne difficulté pour jouer à Star Wars Jedi Survivor

La première chose à savoir et pas des moindres, c’est que si Star Wars Jedi Survivor est un peu plus difficile que la moyenne, il est toutefois entièrement customisable. Il est en effet possible de changer la difficulté à la volée, à tout moment et sans aucune pénalité. Les Trophées, Succès et autres récompenses ne seront pas impactés, il n’existe d’ailleurs aucun haut fait demandant de terminer le jeu en difficulté extrême, et les gains d’expérience reste les mêmes.

Jouer à Jedi Survivor en difficulté Maitre Jedi (difficile) ou Grand Maitre Jedi (très difficile) relève donc du plaisir pur et simple. Pour l’amour du challenge. Il permet également de profiter davantage du système de combat plutôt bien maîtrisé, notamment lors des affrontements de boss dantesques. Toutefois, sachez que Star Wars Jedi Survivor n'a rien d'insurmontable, même en difficulté maximale. Le jeu reste relativement abordable et pourra même faire une excellente porte d'entrée au genre sous-like pour les non-initiés.

NG+ ou non, vous pouvez choisir la difficulté au lancement, puis à tout moment en partie

C'est quoi un souls-like ? Comment on y joue ?

Le souls-like est un genre que l'on voit désormais se multiplier à vue d'œil. Généralement, ce sont des jeux exigeants, à la difficulté corsée et parfois même un brin punitif qui mise sur l'apprentissage à la dure. La mort n'est alors plus une fatalité, mais un moyen de s'améliorer. En termes de mécaniques pures, outre l'augmentation significative des dégâts, les souls-like optent aussi pour un système avec des points de contrôle manuels. Des genres de feu de camp auprès desquels on se repose pour restaurer nos points de vie, gérer nos compétences, etc. Cependant, cette action provoque la réapparition de tous les ennemis, obligeant alors le joueur à prendre des décisions. Enfin, dans un souls-like, lorsque l'on trépasse, on perd généralement son expérience (parfois d'autres choses) sur le lieu de la mort. Le joueur doit alors retourner là où il est décédé pour récupérer l'xp et tout ce qu'il a perdu. Les variantes de ce genre sont désormais nombreuses, et Jedi Survivor (comme Fallen Order avant lui) en est un.

La partie souls-like de Star Wars Jedi Survivor :

Un poil plus difficile de base que la moyenne des jeux d'action. Exigeant en mode Maitre Jedi et Grand Maitre Jedi

Après la mort, il faut récupérer son expérience sur le lieu de la mort soit en retrouvant l'orbe de Force, soit en frappant l'ennemi qui l'a absorbé. Ça redonne également de la vie et recharge la jauge de Force dans la foulée

La gestion du personnage, la recharge de points de vie et de cartouches de stim se fait à des points de méditation. Ces derniers servent également de points de sauvegarde, de balises pour le voyage rapide, etc.

Méditer fait réapparaître tous les ennemis

Les ennemis et les boss font pas mal de dégâts

La méditation est centrale dans Star Wars Jedi Survivor, c'est l'équivalent des sites de grâce d'Elden Ring

Comment gagner de l'xp et des points de compétence facilement dans Star Wars Jedi Survivor ?

L'expérience et les points de compétences sont le nerf de la guerre dans Star Wars Jedi Survivor. Ce sont grâce à ces deux choses que Cal pourra évoluer, s'améliorer et devenir de plus en plus puissant. Si la montée en puissance se fera naturellement sans trop forcer lors de la quête principale, vous pourrez également choisir d'aller accumuler de l'expérience par vous-même en sortant des sentier battus de différentes manières.

La première méthode consiste à tuer les ennemis à la chaîne pour gagner un maximum d'expérience sans trop se fouler. On appelle ça « farmer de l'xp » (ou du « farming d'xp »). Ici, l'idée est de profiter du fait que les ennemis réapparaissent lorsque l'on médite pour les tuer à la chaîne. Choisissez donc une zone avec plein d'ennemis à portée (comme le Fort Kah'Lin à Koboh par exemple) et massacrez vos opposants. Ensuite, allez méditer et recommencez autant de fois que nécessaire. Notez cependant qu'il faudra certainement changer de spots de temps en temps, l'expérience ne tombera pas indéfiniment.

C'est d'ailleurs pour ça que l'on vous conseillera ici l'autre méthode, plus amusante, et 100% bénéfique : l'exploration. Si la quête principale vous pose problème pour X ou Y raison, allez donc faire un tour. Des points de compétences, des augmentations du maximum de points de vie et de la jauge de Force sont, en effet, disséminés un peu partout dans le monde. Vous pourrez les reconnaître facilement puisqu'ils ressemblent à des petits cairns (des piles de pierres) bleus, brillants et translucides. Vous pourrez aussi tomber nez à nez avec des failles, sortes de portails vous menant à des défis vous permettant ici aussi de gagner de sacré bonus de statistiques.

Il en existe des tas partout dans la galaxie

Bien choisir ses postures de combat

Star Wars Jedi Survivor propose un système de combat bien plus étoffé que dans Fallen Order. Cal pourra toujours user de la Force pour se défaire de ses ennemis et faire des cabrioles, mais il maîtrisera surtout plus de compétences de combat. Notre Jedi aura la possibilité d'embarquer avec lui jusqu'à deux postures différentes. Chacune d'elles représente un style de combat unique disposant de ses forces et faiblesses. S'il est parfaitement possible de faire le jeu entier sans en changer, un peu d'optimisation en fonction des ennemis que l'on compte affronter ne fait pas de mal, d'autant qu'un simple tour à un point de méditation suffit pour changer de posture comme vous voulez.

Sabre Laser simple : vitesse, défense et dégâts normaux. C'est le style de combat de base de Cal. Il n'excelle en rien, mais n'a pas non plus de véritables défauts et fait l'affaire en toutes circonstances, ou presque.

vitesse, défense et dégâts normaux. C'est le style de combat de base de Cal. Il n'excelle en rien, mais n'a pas non plus de véritables défauts et fait l'affaire en toutes circonstances, ou presque. Sabre Laser à double lame : vitesse élevée, dégâts modérés, mais de zone et défense standard. Ce style de combat « à la Dark Maul » sera le compagnon idéal lors des affrontements musclés contre des ennemis en surnombre. Il permet de rapidement faire le ménage dans les rangs adverses en frappant plusieurs ennemis en même temps et à 360°. Seule ombre au tableau, certains combos ont des animations assez longuettes qui peuvent vous mettre dans une mauvaise posture.

vitesse élevée, dégâts modérés, mais de zone et défense standard. Ce style de combat « à la Dark Maul » sera le compagnon idéal lors des affrontements musclés contre des ennemis en surnombre. Il permet de rapidement faire le ménage dans les rangs adverses en frappant plusieurs ennemis en même temps et à 360°. Seule ombre au tableau, certains combos ont des animations assez longuettes qui peuvent vous mettre dans une mauvaise posture. Double Sabres Laser : vitesse très élevée, dégâts élevés et coups extrêmement rapides. Prise de risque maximum, pour des dégâts maximum. C'est le credo de cette posture qui vous met un sabre laser dans chaque main. Ici pas de chichi, c'est tuer ou être tué. Votre défense est quasi inexistante et le manque de portée de cette posture vous oblige a aller vous frotter contre vos ennemis. En revanche, si vous savez esquiver efficacement et bien vous placer, ce style de combat vous permettra d'infliger d'énormes dégâts grâce à la vitesse à laquelle Cal frappe ses adversaires. C'est la posture parfaite pour affronter des ennemis peu nombreux, mais résistants. Par exemple, un boss un peu lent (la plupart des boss secondaire en fait).

vitesse très élevée, dégâts élevés et coups extrêmement rapides. Prise de risque maximum, pour des dégâts maximum. C'est le credo de cette posture qui vous met un sabre laser dans chaque main. Ici pas de chichi, c'est tuer ou être tué. Votre défense est quasi inexistante et le manque de portée de cette posture vous oblige a aller vous frotter contre vos ennemis. En revanche, si vous savez esquiver efficacement et bien vous placer, ce style de combat vous permettra d'infliger d'énormes dégâts grâce à la vitesse à laquelle Cal frappe ses adversaires. C'est la posture parfaite pour affronter des ennemis peu nombreux, mais résistants. Par exemple, un boss un peu lent (la plupart des boss secondaire en fait). Blaster et Sabre : vitesse élevée, dégâts modérés, défense modérée. Cette posture est la plus polyvalente de toutes. Elle associe l'art du sabre au maniement du blaster pour permettre à Cal d'être aussi efficace au corps-à-corps qu'à distance. Vous pourrez ainsi jongler entre coups d'estoc au sabre et tirs (chargés ou non) au blaster. Les munitions de ce dernier se rechargent d'ailleurs en frappant. C'est le style de combat indispensable pour abattre facilement les ennemis équipés de jet pack, ou qui aiment garder leur distance, notamment une grande partie des chasseurs de primes.

vitesse élevée, dégâts modérés, défense modérée. Cette posture est la plus polyvalente de toutes. Elle associe l'art du sabre au maniement du blaster pour permettre à Cal d'être aussi efficace au corps-à-corps qu'à distance. Vous pourrez ainsi jongler entre coups d'estoc au sabre et tirs (chargés ou non) au blaster. Les munitions de ce dernier se rechargent d'ailleurs en frappant. C'est le style de combat indispensable pour abattre facilement les ennemis équipés de jet pack, ou qui aiment garder leur distance, notamment une grande partie des chasseurs de primes. Garde Croisée : vitesse lente, dégât maximum, défense très élevée. C'est le style combat façon Kylo Ren cette fois, avec un sabre laser modifié doté d'une petite garde. Cette posture est la plus lente de toute mais également la plus redoutable capable de tuer certains gros ennemis en quelques coups seulement. Ce que vous perdez en mobilité, vous le gagnerez également en défense puisqu'il est possible d'encaisser davantage de dégâts en parant. Cette posture est parfaite pour éliminer rapidement des ennemis de taille moyenne, ou de grosses bestioles un peu lentes également. Le placement et le timing reste toutefois essentiel.

L'importance des Avantages : où les trouver ? Comment s'en servir ?

Les Avantages sont des compétences passives sous forme d'artefacts que l'on peut équiper en nombre limité. Chaque aptitude coûte un certain nombre de points et il faudra donc bien choisir lesquels embarquer. Le maximum d'emplacements d'Avantages peut être augmenté au fil du jeu. Que ce soit pour accroître le nombre d'emplacements ou pour récupérer ces fameux Avantages, il va falloir explorer. Vous en trouverez certains lors de quêtes annexes, dans les tombeaux Jedi ou en récompense après avoir abattu un boss secondaire. Comme pour tout le reste donc, il va falloir explorer.

Au total, il existe pas moins de 22 Avantages différents. Les améliorations peuvent toucher votre défense, votre mobilité ou modifier les paramètres de certaines capacités. Cal pourra par exemple provoquer une secousse lorsqu'il se soignera, déstabilisant ainsi les ennemis autour de lui, augmenter son gain d'xp ou encore renforcer sa jauge de blocage. À vous de voir ce qui vous va le mieux, mais ne sous-estimez par leur importance. Les Avantages, combinés à un choix judicieux de posture et de compétences, peuvent faire la différence. Comme pour pratiquement tout, vous pourrez gérer votre collection d'Avantages, les consulter ou encore les équiper, à partir de n'importe quel point de méditation.

Une petite partie des Avantages à dénicher

Quelques astuces de combat pour Star Wars Jedi Survivor

Avec tout ça, vous devriez déjà y voir un peu plus clair. On terminera ce petit guide avec quelques astuces de combats qui ne sont pas spécialement expliquées dans le jeu, mais qui peuvent vous sauver la peau. Soyez ingénieux et ne foncez pas tête baissée dans la mêlée.