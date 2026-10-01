Le temps passe, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà trois ans après la sortie de Star Wars Jedi Survivor, disponible depuis le 28 avril 2023. Suite très appréciée au tout aussi apprécié Star Wars Jedi Fallen Order, le jeu de Respawn Entertainment n’a pas manqué de taper dans l’œil des fans de la franchise, qui n’attendent désormais plus qu’une seule chose : que l’annonce de Star Wars Jedi 3, que l’on sait être en développement chez Electronic Arts, ne tombe enfin. Et à en croire de nouvelles rumeurs, cela pourrait être pour très bientôt.

Star Wars Jedi 3 devrait sortir en 2027 selon de nouveaux leaks

En effet, alors que des bruits de couloir évoquaient la possibilité que le jeu soit annoncé lors du Summer Game Fest en juin dernier, c’est finalement sans la moindre nouvelle de Star Wars Jedi 3 que nous sommes ressortis de l’événement. Même chose pour l’Opening Night Live de la Gamescom, d’ailleurs, où le titre de Respawn a brillé par son absence. Autant dire, donc, que les probabilités de le voir sortir en 2026 comme l’évoquaient de précédentes rumeurs semblent aujourd’hui très faibles, surtout à l’aube de la sortie de GTA 6 au mois de novembre.

Pour autant, l’arrivée de Star Wars Jedi 3 ne serait désormais plus très loin malgré tout, puisque si l’on en croit l’insider FivesWalker, spécialisé dans tout ce qui touche à la franchise de Disney, le jeu « sortira l’année prochaine ». En l’état, et si tant est que les précédentes rumeurs soient vraies, tout porte donc à croire que le titre a subi un report en interne de la part de Respawn. Ce qui n’aurait rien de très surprenant avec l’arrivée imminente de GTA 6, qui a poussé des jeux comme Fable et Tomb Raider: Legacy of Atlantis à faire de même pour éviter le gros tunnel de fin d’année.

L’annonce du jeu serait imminente

Le plus intéressant, toutefois, reste que toujours selon FivesWalker, nous ne devrions désormais plus trop tarder à entendre parler officiellement de Star Wars Jedi 3. « La campagne marketing débutera plus tôt que vous ne le pensez », a-t-il en effet déclaré sur X, en ajoutant qu’il n’y aura sans doute même pas besoin d’attendre jusqu’aux Game Awards pour cela. En d’autres termes, si ses informations sont exactes, le jeu devrait être annoncé par Respawn dans les deux mois à venir, ou en tout cas avant le 10 décembre 2026 au plus tard.

Une période « très excitante » pour les fans de Star Wars

« C’est une période très excitante pour les jeux Star Wars », conclut-il alors, tandis que beaucoup de fans de la franchise se réjouissent de la nouvelle dans ses mentions. « C’est génial à entendre », répond par exemple l’un d’eux. « J’ai hâte de découvrir l’annonce, le trailer et tout ce qui va avec ! », déclare un deuxième avec enthousiasme, avant d’ajouter que Star Wars Jedi 3 est « de loin le projet Star Wars qu’[il attend] le plus ». « Mec, je crois que je vais pleurer », répond enfin un dernier à la lecture de cette information qui fait décidément de nombreux heureux.

Bien sûr, précisons néanmoins que, comme d’habitude dans ce genre de situation, tout ceci reste à prendre avec des pincettes pour le moment. Bien que l’existence de Star Wars Jedi 3 ne soit pas un secret, rien n’a encore été annoncé officiellement de la part de Respawn et Electronic Arts à ce sujet. En attendant que cela n’arrive, les fans de la franchise peuvent toutefois se rabattre sur Star Wars Zero Company, qui s’est révélé être une excellente surprise et même l’un des meilleurs jeux de la licence pour tous les amateurs du genre.

Source : FivesWalker