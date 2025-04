Dans la nuit, nous apprenions malheureusement qu'Electronic Arts licenciait entre 300 et 400 personnes issues de divers studios sous sa tutelle. Parmi eux, Respawn Entertainment (Apex Legends, Star Wars Jedi), qui a perdu 100 employés, mais également essuyé l'annulation de deux jeux en incubation en son sein. Malgré cette terrible nouvelle pour les personnes impliquées, le studio s'est fendu d'un message pour indiquer que cela ne devrait pas affecter le développement de Star Wars Jedi 3. A priori bien au contraire même.

Star Wars Jedi 3 a bien survécu à l'Ordre 66 lancé par Electronic Arts

L'ogre américain Electronic Arts présente visiblement quelques signes de fatigue, malgré des franchises extrêmement lucratives comme EA FC. L'éditeur s'est en tout cas séparé dans la soirée de plusieurs centaines d'employés, avec pour dommage collatéral de nombreuses annulations de projets en cours en développement. Electronic Arts semble vouloir concentrer ses œufs dans des paniers porteurs tels que Battlefield 6, Apex Legends ou encore la licence Star Wars, portée notamment par Star Wars Jedi 3, actuellement en développement, et Zero Company à venir l'année prochaine.

Grandement impacté par ces licenciements, Respawn Entertainment s'est fendu d'un communiqué sur son compte X.com officiel pour dresser un rapport de situation auprès de ses fans. « Nous avons pris la décision d'annuler deux projets en incubation et faire des ajustements de nos effectifs autour d'Apex Legends et Star Wars Jedi 3. Des décisions difficiles, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos coéquipiers affectés. Nous allons les supporter dans leur recherche d'un nouvel emploi, même au sein d'Electronic Arts ».

Le studio en profite ainsi pour partager une petite feuille de route autour de ces projets encore en cours, en prévoyant notamment de « pousser encore plus loin ce qu'est Apex ». S'agissant de la prochaine aventure de Cal Kestis, voici ce qu'il avait à dire : « pour l'avenir, nous avons également hâte de continuer à créer de nouvelles histoires. Avec Star Wars Jedi 3, nous prévoyons de placer la barre encore plus haut en terme de narration et de gameplay. Merci à tous ceux qui ont fait partie du voyage, nous portons votre héritage dans tout ce que nous allons créer à l'avenir ».

Source : Respawn sur X.com