Après les dernières nouvelles chaotiques au sein d'Electronic Arts, Star Wars Jedi 3 avait de son côté au contraire des choses rassurantes à raconter.

Il y a deux semaines de cela, nous apprenions avec tristesse la fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect 5 par Electronic Arts. Plus récemment, nous avons appris que cette décision radicale et très controversée trouvait sa justification dans une prioritée donnée au développement de Star Wars Battlefront 3. En parallèle de cela, c'est un autre jeu d'adaptation de la licence galactique de George Lucas qui redonne quant à lui de belles nouvelles : Jedi 3 chez Respawn Entertainment, dont le développement approcherait enfin de son terme avec une annonce bientôt.

Quelles nouvelles pour Star Wars Jedi 3 après les bouleversements au sein d'Electronic Arts ?

Depuis plusieurs mois, on entend de nombreux bruits de couloirs et rumeurs indiquant que le développement de Star Wars Jedi 3 progresse bien, malgré d'importants changements structurels pour Electronic Arts, son éditeur, et aussi quelques potentiels déboires pour Respawn Entertainment, son studio. Trois ans après Jedi Survivor, il semblerait toutefois selon de plus récents rapports que sa suite progresserait finalement à très bon rythme.

C'est en tout cas ce qu'a déclaré Jason Schreier via son compte BlueSky. Après avoir dévoilé le fait qu'Electronic Arts a pris la décision très controversée de sacrifier BioWare et Mass Effect 5 au profit de Star Wars Battlefront 3, le journaliste de Bloomberg a déclaré que Jedi 3 est à un stade « très avancé de développement ». « C'est pour bientôt » a-t-il par ailleurs ajouté s'agissant d'une annonce en bonne et due forme qui fait l'objet de vives rumeurs depuis quelques mois.

© Electronic Arts/Respawn Entertainment

Quand pourrait avoir lieu l'annonce ?

En cette période de fin d'année, si une annonce de Star Wars Jedi 3 est bel et bien prévue pour bientôt, difficile de ne pas instantanément penser à une apparition remarqué à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2026, le rendez-vous vidéoludique hivernal désormais incontournable de Geoff Keighley qui auront lieu cette année le 10 décembre 2026.

Même s'il est également envisageable qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment se fendent d'une annonce de Star Wars Jedi 3 à un autre moment, un tel événement est un moyen sûr de capter l'attention d'un large public. Bien entendu, malgré le haut degré de fiabilité de Jason Schreier, il convient d'attendre des nouvelles plus officielles à propos des prochaines aventures de Cal Ketis pour en avoir le cœur net.

Source : Jason Schreier sur Bluesky