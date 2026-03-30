Le mois prochain, Star Wars Jedi Survivor célèbrera officiellement son troisième anniversaire. À cette occasion, une grande question taraude alors naturellement les joueurs : à quand la suite des aventures de Cal Kestis ? En effet, en l’espace de deux épisodes seulement, Respawn a offert aux fans de la franchise deux aventures saluées par la critique qui, comme nous le savons, se prolongeront au travers d’un Star Wars Jedi 3 actuellement en développement. Et à en croire de récentes fuites, il se pourrait que nous en entendions parler très prochainement.

Une annonce en approche pour Star Wars Jedi 3 ?

C’est en tout cas ce qu’affirme un certain dusan sur ResetEra, qui indique tenir ses informations d’un ami ayant accès à certaines données confidentielles liées au jeu. Parmi elles notamment : la date de son annonce, qui serait prévue pour le 4 mai prochain. Une date bien connue des fans de Star Wars, dans le sens où elle vise à célébrer la franchise à l’international. Pour ce qui est de la nature de l’annonce, en revanche, les détails sont un peu plus flous. « Il y aura à coup sûr une sorte d’annonce, que ce soit un teaser, un tweet ou un logo » assure simplement le leakeur.

On vous l’accorde, tout cela est un peu léger. Et naturellement, on ne serait que trop vous recommander de prendre cette information avec de grosses pincettes. Néanmoins, notons tout de même que ce dernier en a profité pour livrer quelques détails inédits sur Star Wars Jedi 3, qui pourraient appuyer la véracité de ses propos si tout cela finit par s’avérer. On y apprend par exemple que Cal aurait désormais une autre fille aux côtés de Kata, et que les deux seraient en conflit tandis que le héros serait de son côté en proie avec le Côté Obscur.

Les premiers détails sur le jeu auraient leaké

« Le thème du jeu est la pureté et l’atteinte de la sérénité » révèle notamment dusan, avant d’ajouter que « Cal possède un sabre purifié jusqu’à devenir blanc ». Star Wars Jedi 3 serait visiblement également l’occasion pour Respawn d’introduire une posture « double blaster », aux côtés de divers choix moraux dans l’aventure. « On peut comparer ce jeu à Spider-Man : Le Règne des Ombres, et dans une certaine mesure à Ghost of Tsushima, en ce qui concerne la liberté laissée au joueur d’incarner soit un fantôme, soit un samouraï » explique le leakeur.

« Cela n’aura aucune incidence sur la fin du jeu » assure-t-il toutefois pour éviter toute déconvenue. De façon un peu moins rassurante, dusan ajoute enfin qu’à l’instar de Star Wars Jedi Survivor, le scénario de ce nouvel opus « est écrit et modifié en parallèle de la production complète du gameplay », ce qui pourrait de nouveau laisser présager quelque chose d’un peu plus décousu que ne l’était Star Wars Jedi Fallen Order à sa sortie. Même si, encore une fois, insistons bien là-dessus : toutes ces informations n’ont rien d’officiel à ce stade.

Quoi qu’il en soit, les indices semblent aujourd’hui s’accumuler autour d’une annonce relativement imminente, qui pourrait même d’ailleurs déboucher sur une sortie plus proche qu’on ne l’imagine. Car rappelons qu’en janvier dernier, Tim Getty, co-fondateur de Kinda Funny, assurait de son côté avoir eu écho de la possibilité que Star Wars Jedi 3 puisse sortir dès cette année, et plus précisément aux alentours du mois de septembre. Il évoquait alors lui aussi une potentielle annonce au mois de mai, peu avant le Summer Game Fest 2026.

Source : ResetEra