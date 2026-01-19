Trois après la sortie quelque peu dans la douleur de Survivor, une énorme surprise aurait leaké concernant la suite des aventures de Cal Kestis dans Star Wars Jedi 3.

Malheureusement pour lui, Star Wars Jedi Survivor a connu un lancement très compliqué avec de gros soucis de performance sur toutes les plateformes. La faute en partie à un développement en pleine période de pandémie de coronavirus. Malgré toutes ses qualités et la meilleure volonté de Respawn Entertainment, la suite de Fallen Order aura donc porté le stigmate d'un jeu pas terminé pendant de longs mois avant de recevoir les correctifs nécessaires. Le développement d'un troisième et dernier chapitre a tout de même débuté peu après pour redorer le blason d'une licence tout de même très populaire, et celle-ci pourrait justement donner des nouvelles plus rapidement qu'escompté.

Star Wars Jedi 3 finalement déjà prêt à revenir en Force ?

Outre un lancement peu heureux pour Survivor, Respawn Entertainment a également connu quelques déboires depuis 2023, tandis qu'il continuait de travailler sur Apex Legends et le développement de Star Wars Jedi 3. Il y a deux ans, Stig Asmussen, le directeur de la série centrée sur Cal Kestis, a en effet pour rappel quitté le studio. Ensuite, celui-ci a dû encaisser le licenciement d'une centaine de personnes en raison « d'ajustements nécessaires ». Malgré l'assurance de Respawn que cela n'allait pas affecter outre mesure ses plans, il y avait de quoi s'inquiéter.

Si l'on en croit toutefois une prédiction de Tim Getty, co-fondateur de Kinda Funny, de telles inquiétudes n'avaient potentiellement pas lieu d'être concernant Star Wars Jedi 3. Dans une vidéo prédiction du top 10 des jeux à venir en 2026, celui-ci a en effet indiqué « avoir entendu des choses selon quoi la suite de Survivor avait une chance de sortir cette année ».

Il prédit ainsi que Star Wars Jedi 3 pourrait avoir droit à une annonce un peu avant le Summer Game Fest 2026, soit aux alentours de mai, pour une sortie courant septembre. Bien qu'une telle prédiction soit surprenante compte tenu du fait que le titre n'a pas donné de nouvelles officielles depuis très longtemps, une sortie cette année correspondrait au rythme de sortie des épisodes précédents, lancés pour rappel respectivement en 2019, puis en 2023. Il convient cependant bien sûr d'attendre une confirmation de Respawn et Electronic Arts pour en avoir le cœur net.

Source : Kinda Funny sur YouTube