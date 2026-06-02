Trois ans après la sortie quelque peu cahoteuse de Jedi Survivor, Star Wars Jedi 3 pourrait contre toute attente sortir dans le courant de l'année, d'après de précédentes rumeurs, faute d'annonce plus officielle. À ce propos, il semblerait justement que Respawn Entertainment et Electronic Arts se prépareraient enfin à faire sortir Cal Kestis de l'ombre très bientôt, et avec plusieurs révélations d'envergure en prime, à en croire un nouveau leak à son sujet.

Un nouvel espoir d'une annonce officielle autour de Star Wars Jedi 3

Alors que l'habituel festival de juin autour du jeu vidéo a techniquement déjà commencé, la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2026, qu'on nous promet être « la plus grosse conférence jamais vue » arrive quant à elle ce 6 juin. Parmi les annonces qu'on pourrait y voir, à en croire un récent podcast d'Insider Gaming, Star Wars Jedi 3 pourrait y occuper une place de choix. À moins qu'il apparaisse pas plus tard qu'à l'occasion du State of Play à venir ce 2 juin 2026 au soir.

Trois ans après Jedi Survivor et plusieurs chamboulements et déboires au sein d'Electronic Arts et Respawn Entertainement, Cal Kestis pourrait quoi qu'il en soit très bientôt redonner un peu de ses nouvelles depuis son sanctuaire sur une planète lointaine, très lointaine. Et il semblerait que Star Wars Jedi 3 nous propose justement d'incarner un protagoniste qui a visiblement bien vécu, ancien apprenti devenu maître et coulant des jours a priori tranquilles dans son nouveau foyer. Du moins avant des événements et peut-être d'anciens ennemis qui viendront troubler cette paix pas si durable que ça.

Une révélation qui semble plausible pour le dernier chapitre de la saga, dans laquelle on a vu Cal grandir de jeune Padawan, à Chevalier Jedi adulte, et donc potentiellement Maître Jedi plus vieux et sage pour l'ultime épisode de la franchise de Respawn Entertainement. Il s'agit toutefois de simples rumeurs que rapporte Insider Gaming, aussi fiables peuvent-elles être. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous donc a priori très prochainement pour découvrir Star Wars Jedi 3 via une bande-annonce officielle.

Source : Insider Gaming sur YouTube