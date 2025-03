C'est désormais inéluctable... Ce jeu Star Wars gratuit et sa communauté vont devoir faire face à un destin tragique. Profitez-en tant que vous le pouvez encore, le temps est compté.

La saga Star Wars se cherche quelque peu ces dernières années. Que ce soit sur grand écran ou au bout de la manette, les tentatives se multiplient. Certains rencontrent un succès qui ne démérite pas, quand d'autres peinent beaucoup plus à convaincre. Il semblerait que ce soit le cas pour ce jeu pourtant très récent. En quelques mois, le voilà déjà arrivé au bout du chemin. Préparez-vous à lui dire au revoir.

L'espoir est mort pour ce jeu Star Wars

Dernièrement, les fans de Star Wars ont pu être soulagés de recevoir de bonnes nouvelles de deux titres en préparation. On parle évidemment du remake de KOTOR par Saber et du jeu narratif Eclipse en préparation chez Quantic Dream. Ce n'est malheureusement pas le même son de cloche du côté des équipes de Zynga et NaturalMotion. Si vous jouiez à Star Wars Hunters, il va falloir vous faire une raison.

C'est un des jeux les plus récents de la franchise culte, Star Wars Hunters fermera ses portes le 1er octobre 2025. La triste nouvelle a été partagée au travers d'un communiqué vendredi 14 mars. L'éditeur Zynga ne donne pas de détail sur les raisons de cette mise à l'arrêt. Cependant, on peut imaginer que le free-to-play n'a pas su réunir une communauté suffisamment solide depuis juin 2024 pour prétendre à un avenir serein, et ce, en dépit de son arrivée sur PC en janvier dernier.

Zynga annonce néanmoins quelques nouveautés pour continuer à faire vivre Star Wars Hunters jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, les joueuses et joueurs verront la saison 5 se prolonger le trois semaines à partir du 25 mars prochain. Ensuite, une ultime mise à jour sera déployée le 15 avril afin de donner de quoi vous occuper encore un peu et rendre honneur au travail des équipes de développement. Il vous reste donc sept mois pour prendre part aux intenses combats de Vespaara avant que le jeu soit inaccessible. Profitez encore du jeu gratuit sur Nintendo Switch, PC et Android.