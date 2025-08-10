On attend dans un avenir plus ou moins lointain, voire très lointain, plusieurs jeux dans le vaste univers de Star Wars. On peut notamment citer pêle-mêle Eclipse de Quantic Dream, Zero Company de Respawn Entertainment, la suite de Jedi Survivor du même studio, ou encore un certain KOTOR Remake perdu quelque part dans le cosmos. En attendant tout cela, un RPG gratuit provenant d'une source totalement inattendu s'est récemment fait connaître, et il pourrait s'avérer être une excellente alternative pour patienter.

Un gigantesque RPG Star Wars officieux... basé sur un certain jeu spatial récent

Le RPG estampillé Star Wars qui nous intéresse ici n'est en réalité pas un nouveau jeu, mais un mod de conversion proprement titanesque. Qui dit mod devrait vous mettre la puce à l'oreille : on parle évidemment d'une refonte totale de Starfield, dernier titre en date de Bethesda, pour que son RPG spatial devienne un jeu à part entière dans la célèbre galaxie lointaine, très lointaine.

Baptisé Star Wars Genesis et réalisé par l'équipe de moddeurs DeityVengy, son objectif est donc ni plus ni moins que d'entièrement transformer Starfield en un pur RPG en monde très ouvert dans l'univers de George Lucas. Un travail bénévole et entièrement jouable gratuitement, qui convertit presque entièrement le jeu de base, et même son DLC Shattered Space, pour nous proposer une aventure on ne peut plus Star Warsesque. Des tenues et armes que notre personnage porte aux factions comme l'Empire ou le Cartel des Hutts, en passant par des planètes légendaires telles que Tatooine, Coruscant ou Nar Shadda et jusqu'à même l'interface, il ne reste quasiment plus aucune trace de Starfield dans ce mod, si ce n'est son gameplay.

Et même là, DeityVengy a réalisé le tour de... Force d'injecter une agréable dose de Star Wars dans les mécaniques de son mod, avec justement des pouvoirs de la Force en lieu et place des pouvoirs du jeu original. À noter que Genesis est actuellement en version 8.2, et son développement continue encore. Quoi qu'il en soit, il propose déjà une expérience extrêmement complète en l'état, et donc jouable entièrement gratuitement, à condition bien sûr de posséder Starfield et son DLC. Si cette conversion Star Wars était la solution pour vous donner envie d'essayer Starfield, alors foncez, et que la Force soit avec vous.