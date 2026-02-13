Le State of Play de ce jeudi 12 février 2026 nous fournit une fois de plus en annonces avec des titres qu'on ne présente plus. Le nouveau jeu Star Wars se montre en beauté.

PlayStation a choisi ce jeudi 12 février 2026 pour tenir sa première conférence de l'année, un jour pour jour après celle qui avait ouvert 2025. D'une durée d'une heure, ce State of Play enchaîne les annonces à un rythme soutenu. Et celle-ci en est une bonne puisqu'elle concerne une des plus grosses licences de la Pop Culture, à savoir Star Wars. Le nouveau dévoilé aux derniers Game Awards ressort du garage pour du gameplay qui fait déjà forte impression.

Un jeu Star Wars qui débarque à la vitesse de la lumière

Rien qu'à son annonce, le titre avait déjà conquis le cœur des fans. Star Wars Galactic Racer fait de nombreux vrombir le moteur de ses vaisseaux ce soir. Développé par Fuse Games, spécialiste des jeux de pinball (Metroid, Mario...), ce jeu de course promet de faire revivre les émotions de l'ère Nintendo 64. Si vous étiez là pour connaître l'engouement autour de Racer premier du nom, alors vous aussi, ces images vous vont mettre les frissons 20 ans plus tard.

Star Wars Galactic Racer profite en effet du State of Play pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Et autant vous dire que les courses de pod vont prendre une nouvelle dimension. Les sensations de vitesse semblent plus que jamais au rendez-vous. Bien sûr, vous pourrez piloter plusieurs véhicules, des vaisseaux aux motos volantes, pour varier les plaisirs.

Et comme si ça ne suffisait pas, Star Wars Galactic Racer fait des clins d'œil aux fans. En plus de refléter ce que beaucoup attendent d'un jeu de courses dans l'univers né devant la caméra de George Lucas, on y retrouvera en plus des personnages iconiques. Coucou Ben Quadinaros, qui fait ici une apparition remarquée. Fort est à parier alors que le pilote ne sera pas la seule personnalité connu à prendre part aux festivités.

Pour couronner le tout, cette présentation de Star Wars Galactic Racer se conclut par un détail que tous les joueurs espéraient avoir sous peu : la date de sortie. Ou, plus exactement, la fenêtre de sortie. Nous avons désormais que le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X|S et PC dans le courant de l'année 2026. Un nouveau titre à ajouter à ce line-up annuel déjà bien costaud.