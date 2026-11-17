C’est qu’il fait décidément bon d’être fan de Star Wars en ce moment. Non seulement cette année 2026 nous aura apporté l’excellent Zero Company en août dernier, mais en plus nous aurons également eu droit au tout aussi excellent Star Wars Galactic Racer, qui permet aux joueurs de faire vrombir les moteurs de leurs véhicules spatiaux depuis plus d’un mois maintenant. Et les choses ne sont pas encore terminées pour le titre de Fuse Games, qui accueillera dès l’année prochaine un nouveau mode gratuit jouable en multijoueur local.

Star Wars Galactic Racer annonce l’arrivée d’un mode multijoueur local

« Nous vous avons entendus ! », a ainsi clamé le studio sur ses réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle, à savoir qu’un nouveau mode multijoueur local intitulé « Free Play » fera gratuitement son arrivée dans Star Wars Galactic Racer début 2027. « Ce nouveau mode vous permettra de choisir votre véhicule, votre personnage, votre planète et votre circuit pour courir faire la course en solo ou avec jusqu’à 3 autres joueurs en écran partagé local ». Pour l’occasion, une première image du fameux mode a d’ailleurs été partagé par Fuse Games.

Et vous vous en doutez, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la nouvelle a été accueillie par les joueurs de Star Wars Galactic Racer. « Vous êtes les GOAT. C’est incroyable », peut-on par exemple lire dans l’un des tweets les plus likés sous le post. « OUIIIII, c’est une super nouvelle ! Merciiiiii », écrit un autre de son côté avec un meme aux couleurs du jeu. « OH MON DIEU ! Mode libre et écran partagé. On est en train d’assister à un moment historique les gars », se réjouit enfin un dernier avec une excitation non dissimulée.

2027, déjà une grande année pour la franchise ?

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’à l’arrivée du nouveau mode de Star Wars Galactic Racer, qui ne dispose pour l’heure d’aucune date de sortie précise. Cela étant, une chose est sûre : entre ça, l’arrivée de nouvelles informations pour Star Wars: Fate of the Old Republic, et potentiellement les premières informations sur Star Wars Jedi 3, qui devrait très bientôt faire parler de lui, 2027 s’annonce d’ores et déjà comme une grande année pour les fans de la franchise. Et cela tombe bien, puisque Star Wars fêtera justement ses 50 ans l’an prochain.

Source : Fuse Games