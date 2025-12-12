Les Game Awards ont été une excellente surprise pour les gros fans de Star Wars, avec notamment la présentation en grande pompe de Star Wars Galactic Racer.

À la surprise générale, la cérémonie des Game Awards a été l’occasion de présenter non pas un, mais littéralement deux jeux Star Wars, de quoi rendre totalement fous les fans. Car en plus de Fate of the Old Republic, héritier de KOTOR, on a pu découvrir une toute nouvelle surprise totalement inattendue.

Un autre jeu Star Wars pendant la cérémonie des Game Awards

Le jeu en question est Star Wars : Galactic Racer qui a immédiatement fait réagir les fans de la saga. Difficile de ne pas y voir un clin d’œil appuyé à Star Wars Racer, le jeu culte de l’ère Nintendo 64 et Dreamcast. La promesse est claire. Des courses à très haute vitesse dans l’univers Star Wars, sur des circuits dangereux, avec une ambiance clandestine et nerveuse. La différence majeure reste toutefois impossible à ignorer. Ici, pas de pods. Hélas.

Dès les premières images, la filiation avec Star Wars Racer saute aux yeux. Sensation de vitesse extrême, tracés vertigineux, véhicules à répulseurs rasants le sol et circuits exotiques inspirés de la Bordure Extérieure. Tout est fait pour rappeler cette époque où la licence Star Wars osait le jeu de course pur, sans sabres laser ni Jedi. La grande déception pour certains viendra du choix assumé de ne pas revenir aux pods. Galactic Racer mise sur des véhicules à répulseurs plus compacts, personnalisables et orientés combat. Un choix cohérent avec l’univers post-Empire et le ton plus brutal du jeu, mais qui laissera forcément un petit goût amer aux nostalgiques.

Des courses clandestines dans une galaxie en reconstruction

L’action de ce jeu Star Wars se déroule après la chute de l’Empire. La galaxie tente de se reconstruire, pendant que les syndicats criminels prospèrent dans l’ombre. C’est dans ce contexte qu’émerge la Ligue Galactique, un championnat de courses illégal où la vitesse, le risque et l’argent règnent en maîtres.

Le joueur incarne Shade, un pilote solitaire animé par la vengeance et la quête de gloire. Pas de Force, pas de prophétie. Ici, seuls comptent le talent, la stratégie et la capacité à survivre dans un sport où chaque course peut tout faire basculer. Visiblement, l’un des piliers de Star Wars Galactic Racer repose sur la construction et l’évolution de son véhicule. Plusieurs classes de machines à répulseurs sont proposées, chacune avec sa propre physique et son style de pilotage. Vitesse pure, stabilité, agressivité ou contrôle. À vous de façonner le bolide qui correspond à votre approche.

Le jeu proposera une campagne solo scénarisée, centrée sur l’ascension de Shade et les tensions internes de la Ligue Galactique. Une approche narrative qui rappelle que le titre ne se limite pas à l’enchaînement de courses, mais cherche aussi à raconter une histoire. Pour les amateurs de compétition, le JcJ sera évidemment de la partie, avec des affrontements en ligne et du cross-play annoncé. La réputation du joueur devrait y jouer un rôle central, renforçant l’idée d’un univers persistant où chaque victoire compte...

