En développement à son rythme chez Arcanaut Studios, Star Wars FOTOR a sur le papier tous les ingrédients pour offrir une digne suite spirituelle à KOTOR et KOTOR 2, qui même plus de 20 ans plus tard demeurent parmi les plus grands jeux vidéo de tous les temps dans l'univers de la galaxie lointaine, très lointaine inventée par George Lucas. Il compte en tout cas une équipe qui compte de nombreux vétérans des jeux originaux et de la tout aussi légendaire trilogie Mass Effect, dont Casey Hudson lui-même en qualité de directeur. Celui-ci a toutefois récemment touché du doigt un point qu'on risque de retrouver dans son futur jeu et qui pourrait en désappointer certains.

Un concentré de Force à venir avec Star Wars FOTOR ?

Même s'il ne risque pas d'avoir quoi que ce soit de concret à montrer avant un moment voire de sortir, Star Wars FOTOR a déjà réussi à capter l'attention des fans de l'univers inventé par George Lucas, et surtout de ceux qui ont connu l'excellente saga KOTOR. Le fait que Casey Hudson, directeur du premier KOTOR, reprenne le même poste pour FOTOR est également sur le papier un gage d'une certaine continuité. Si l'on en croit une récente interview de ce dernier auprès de Bloomberg, il devrait en être de même s'agissant de la durée de vie.

« Si un jeu m’enthousiasme et que je découvre ensuite qu’il dure 200 heures – même si je ne prévoit pas de le terminer – je me demande si, après 20 heures, j’arriverai même à la fin du premier acte. Beaucoup de joueurs veulent simplement jouer à un jeu et le terminer » a confié le directeur de Star Wars FOTOR s'agissant de ce qu'il recherche dans des expériences vidéoludiques. À noter que les RPG sur lesquels il a travaillé (dont KOTOR et Mass Effect) affichaient d'ailleurs une durée de vie moyenne d'une trentaine d'heures.

Tout semble donc indiquer que Star Wars FOTOR devrait suivre une trajectoire similaire et offrir une aventure qui devrait se terminer en quelques dizaines d'heures, au lieu de plus d'une centaine. Casey Hudson a toutefois voulu se montrer rassurant sur ce point. « Ceux qui ont envie de plus de Star Wars FOTOR après leur première partie pourront toujours y rejouer et découvrir d'autres intrigues » a-t-il ajouté. C'est un schéma qu'on a déjà vu justement sur KOTOR et la trilogie Mass Effect, encore aujourd'hui considérés comme des monuments du genre RPG. On croire donc les doigts pour que Star Wars FOTOR s'inscrive dans la même lignée.

Source : Bloomberg