Star Wars FOTOR, le successeur spirituel du légendaire KOTOR, a dévoilé une partie de son équipe, et ça vend clairement du rêve pour les fans de l'âge d'or de BioWare.

Même si nous n'avons eu droit qu'à un court teaser, Star Wars Fate of the Old Republic figurait parmi les annonces les plus excitantes des Game Awards 2025. Comme son nom le suggère sans grande équivoque, il se présente comme un descendant direct de la mythique saga Knights of the Old Republic de BioWare et Obsidian et qui pourrait bien faire de l'ombre à un KOTOR Remake de toute façon perdu quelque part dans le silence de l'espace. Sa filiation avec l'une des meilleures adaptations vidéoludiques de l'univers de George Lucas s'avère d'autant plus évidente maintenant qu'on connaît les noms du noyau dur de l'équipe derrière ce nouveau titre développé au sein d'Arcanaut Studios.

On prend des vétérans de KOTOR et on recommence avec Star Wars FOTOR

Au-delà du nom qui évoque immédiatement une suite spirituelle à Knights of the Old Republic, Star Wars Fate of the Old Republic l'est d'autant plus quand on sait qui pilote le projet. Tout d'abord, on a vu après son annonce aux Game Awards 2025 que son directeur est Casey Hudson, soit ni plus ni moins que le directeur de KOTOR, qui a également travaillé sur Mass Effect. Via une récente mise à jour du site officiel d'Arcanaut Studios, on a découvert que d'autres noms prestigieux l'accompagnent dans cette nouvelle aventure au sein d'une galaxie lointaine, très lointaine.

Parmi les membres séniors de l'équipe travaillant sur Star Wars Fate of the Old Republic, on a notamment :

Dan Fessenden (KOTOR, Mass Effect) en tant que design technique ;

(KOTOR, Mass Effect) en tant que design technique ; Ryan Hole (KOTOR, trilogie Mass Effect) en tant que directeur technique ;

(KOTOR, trilogie Mass Effect) en tant que directeur technique ; Mélanie Faulknor (Mass Effect 3, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition) en tant que directrice du développement externe ;

(Mass Effect 3, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition) en tant que directrice du développement externe ; Caroline Livingstone (Neverwinter Nights, KOTOR, Mass Effect, Dragon Age) en tant que directrice de la production et des performances ;

(Neverwinter Nights, KOTOR, Mass Effect, Dragon Age) en tant que directrice de la production et des performances ; Pascal Blanché (Assassin's Creed, Far Cry), qui a rejoint l'équipe de Star Wars Fate of the Old Republic en mars 2026.

On a donc majoritairement des vétérans du « BioWare de la bonne époque » qui travaillent sur FOTOR pour le compte du studio canadien Arcanaut. Au-delà de ces noms évocateurs, on apprend que le studio a quadruplé en effectifs depuis l'année dernière. Cela représente toutefois une équipe pour l'heure relativement petite de 30 personnes. De ce fait, et compte tenu de l'ambition folle de succéder à KOTOR, on peut tabler sur le fait que Star Wars Fate of the Old Republic risque de ne pas sortir avant un moment a priori lointain, très lointain...

Source : Site officiel d'Arcanaut Studios