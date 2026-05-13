Ce n'est pas nouveau, l'industrie va mal, on le sait très bien. Les jeux vidéo sont toujours un immense succès et notre médium dépasse la plupart des autres divertissements. Mais malgré ça, les licenciements sont légion, les annulations se multiplient, les studios ferment… C'est contre cette réalité que Simon Zhu, ancien ponte de chez Netease, a décidé de s'opposer. Selon ses dires, « l'industrie maltraite le jeu vidéo », et il était nécessaire de faire force d'opposition, c'est en ce sens qu'il a décidé de donner au prochain Star Wars Fate of the Old Republic les moyens de tenir tête aux géants et d'assurer son avenir.

Un ancien de Netease à la rescousse de plusieurs studios, dont celui de Star Wars FOTOR

C'est une belle histoire sur le papier, surtout pour Star Wars Fate of the Old Republic qui va profiter d'un gros soutien, mais ça reste du business. Simon Zhu a tenu les rênes de Netease pendant près de douze ans avant de voler de ses propres ailes. Le businessman a une vision bien à lui de l'industrie qu'il souhaite voir plus libre, notamment d'un point de vue budgétaire et artistique. C'est en ce sens qu'il a fondé GreaterThan Group, une entité qui a réussi à lever près de 100 millions de dollars de fonds pour se lancer, entrer en bourse et pour « créer les conditions optimales pour que les créateurs puissent travailler sur leurs projets de rêve », déclare Zhu dans son communiqué.

« L'objectif de GTG est de remettre du bon sens au cœur de l'industrie du jeu vidéo ». Pour ce faire, Simon Zhu a retenu trois studios à qui il a décidé de prêter main forte : Arcanaut Studios, qui travaille sur le prochain Star Wars Fate of the Old Republic, très attendu par les fans de KOTOR et de RPG de science-fiction à la Mass Effect, mais aussi BulletFarm, composé de vétérans de Call of Duty, ou encore le studio d'animation MAGship dirigé par Masato Sakai à qui l'on doit le succès de Yu-Gi-Oh !.

Simon Zhu, ex Netease et désormais derrière GTG qui soutien Star Wars FOTOR notament. ©GreaterThan Group via Bloomberg

SW Fate of the Old Republic peut dormir sur ses deux oreilles, maintenant il faut qu'il se montre

Simon Zhu affirme que « l'on peut concilier satisfaction des joueurs, succès commercial et accomplissement artistique. Il n'est pas nécessaire de faire des compromis ou de sacrifier l'un pour l'autre. » C'est donc avec cette nouvelle vision que va pouvoir continuer le développement de Star Wars Fate of the Old Republic, suite spirituelle de KOTOR de BioWare. Aux commandes de ce nouveau jeu, on retrouve Casey Hudson qui a notamment travaillé sur la trilogie Mass Effect. Une franchise encore considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures séries space opera, et qui n'a pas vraiment eu de remplaçant jusqu'ici. Star Wars Fate of the Old Republic est relativement discret depuis son officialisation, si bien que l'on ne sait pas vraiment quand le jeu est censé se montrer davantage, et encore moins quand il sortira, mais il vend déjà du rêve aux fans ne serait-ce qu'avec son équipe extrêmement solide. Avec le soutien financier de GTG en plus, le studio peut respirer et profiter d'une certaine liberté désormais.

source : Bloomberg