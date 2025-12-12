Les Game Awards 2025 ont démarré sur les chapeaux de roues ce soir avec une annonce que personne n'avait vue venir : un nouveau jeu Star Wars XXL qui nous vend déjà énormément de rêve. Et pour cause, non seulement il sent bon l'époque Knights of the Republic (KOTOR) mais en prime, il est chapeauté par un vétéran de Mass Effect.

Une énorme annonce surprise pour les fans de Star Wars KOTOR et Mass Effect

La science-fiction semble avoir de nouveau le vent dans le dos et ce ne sera pas pour nous déplaire. Alors que Mass Effect 5 se fait grandement attendre, et qu'un certain Exodus risque de nous mettre une violente baffe à sa sortie, voilà qu'un nouveau jeu Star Wars vient s'ajouter à la pile, Star Wars Fate of the Old Republic. Comme les deux exemples ci-dessus, ce tout nouveau jeu sera un RPG en solo, à la fois narratif et épique. Évidemment, une telle annonce ne laisse clairement pas indifférent et les fans sont d'ores et déjà aux anges. Mais si ça touchera évidemment les fans de Star Wars, les amoureux de RPG SF devraient eux aussi s'y intéresser fortement puisque derrière ce projet ambitieux on retrouve un certain Casey Hudson qui n'est autre qu'un ancien directeur de la licence Mass Effect mais aussi de KOTOR. On peut donc dire qu'en termes de narration et de space opera, le monsieur connaît très bien son dossier.

Dans un long article, l'homme affirme d'ailleurs avoir de grandes ambitions pour ce qu'il considère comme étant une suite spirituelle à KOTOR. « Fate of the Old Republic nous offre l’opportunité d’explorer une vision contemporaine de l’expérience Star Wars ultime, grâce à des technologies et une conception de jeu de pointe, ainsi qu’à une histoire inédite, spécialement conçue pour offrir cette immersion dans l’univers Star Wars qui était au cœur de KOTOR à l'époque. »

Malheureusement pour le moment, on ne saura rien de plus à propos du jeu. On suppose que Star Wars Fate of the Old Republic débarque sur PS5, Xbox Series et PC. Pour l'heure, le jeu n’en est qu'à ses balbutiements : « Nous n'en sommes qu'aux prémices du développement et de nombreux défis nous attendent ». Il va donc falloir être patient.