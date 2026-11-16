Annoncé il y a près d’un an, Star Wars: Fate of the Old Republic, successeur spirituel de KOTOR, partage de très bonnes nouvelles à l’aube des 50 ans de la franchise de Disney.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est peut-être toujours aux abonnés absents pour le moment, mais une chose est sûre : les fans du RPG de BioWare auront de quoi se mettre sous la dent en 2027. Non pas grâce à KOTOR Remake, en tout cas pas autant que l’on sache actuellement, mais grâce à son successeur spirituel, Star Wars: Fate of the Old Republic. Car ce dernier a beau être resté particulièrement discret depuis son annonce aux Game Awards 2025, cela n’a pas empêché Arcanaut Studios de s’activer en coulisses sur sa conception.

Le successeur de Star Wars KOTOR refera parler de lui en 2027

C’est tout du moins ce qu’a révélé Casey Hudson, réalisateur de KOTOR aujourd’hui à la tête de Star Wars: Fate of the Old Republic, au micro du podcast « The Fourth Curtain ». D’après ce dernier, les joueurs peuvent en effet s’attendre à « des surprises très intéressantes pour l’année prochaine » concernant ce nouveau titre, pour lequel Arcanaut prévoit de « dévoiler progressivement de nouvelles annonces et informations ». Et cela pourrait d’ailleurs arriver bien plus vite qu’on ne l’imagine dans le courant de l’année.

« Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps dans l’année avant que nous ayons des choses à vous partager ». Casey Hudson, réalisateur de Star Wars: Fate of the Old Republic

Un projet qui avance plus vite que prévu ?

Sachant que 2027 marquera le 50ème anniversaire de Star Wars, il apparaît donc que Fate of the Old Republic se joindra aux festivités prévues par Disney tout au long de l’année, quand bien même des rumeurs évoquaient peu après l’annonce du jeu la possibilité que celui-ci ne voit pas le jour avant 2030 au plus tôt. Une information qui reste évidemment à prendre avec des pincettes pour le moment, même si Hudson a confirmé lors du podcast que le titre n’avait pas encore de fenêtre de sortie. Ce qui n’empêche pas, toutefois, le projet de progresser convenablement.

« Nous travaillons à un rythme très soutenu », a confirmé le créateur du successeur spirituel de KOTOR. « D’un côté, c’est un défi, car nous nous sommes fixés la barre très haut en termes de rythme de travail. Mais d’un autre côté, quand on regarde le chemin parcouru – nous travaillons par cycles de six mois, marqués par des étapes importantes –, tous les six mois, on fait le point et on se dit : ‘Oh mon dieu, on a déjà tant avancé’. Du coup, on avance très vite ». Voilà qui est prometteur pour l’avenir de Star Wars: Fate of the Old Republic.

Source : The Fourth Curtain