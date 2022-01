L'homme qui a fait leaker Star Wars Eclipse avant l'heure, un certain @accngt sur Twitter vient de faire de nouvelles révélations. Si son message a depuis été supprimé, voilà ce qu'on pouvait lire :

-Traditional action gameplay (Jedi Fallen Order-like for combat to have an example)

- A mix of story and gameplay (The Last Of Us took as an inspiration)

- Quantic Dream Montreal are working on gameplay prototypes

- They have difficulty hiring staff