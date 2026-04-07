Cela fait depuis les Game Awards 2021 qu'on a entendu parler pour la première fois de Star Wars Eclipse, le nouveau jeu du studio français Quantic Dream. Grand spécialiste de jeux narratifs marquants comme Detroit Become Human, il a suscité une certaine curiosité via la bande-annonce de ce titre, et la promesse de découvrir la galaxie lointaine, très lointaine qu'on connaît bien d'une manière qui sortait des sentiers battus d'un point de vue vidéoludique. Malheureusement, son développement semble grandement à la peine, si on en croit un récent rapport à son sujet.

Star Wars Eclipse : un problème d'étoiles qui ne s'alignent pas ?

Plusieurs mois après le dernier communiqué officiel de son studio indiquant qu'il avait « hâte » de nous parler plus avant de Star Wars Eclipse et a priori d'autres projets qu'il aurait dans sa manche, les nouvelles à son sujet sont plutôt parcellaires. Le récent rapport en question nous provient de notre confrère Mike Straw chez Insider Gaming, qui fait état d'un développement qui « avance très lentement ».

Une source dans le rapport aurait indiqué que le développement a connu « très peu de progrès » depuis des mois. Une autre serait même allée jusqu'à dire que « à ce stade, il faudra encore des années pour que le jeu arrive à sa complétion ». Selon d'autres bruits de couloir, une importante portion de Star Wars Eclipse serait d'ores et déjà complète. Sauf qu'il resterait encore beaucoup de choses à fignoler pour arriver à un résultat final satisfaisant, et cette étape cruciale et chronophage du développement avancerait donc à un rythme proche d'un RD-D2 en manque de batterie.

Ces difficultés que rencontre Quantic Dream sur le développement de Star Wars Eclipse seraient a priori à imputer « non pas à des capacités créatives, mais davantage à une viabilité financière. NetEase [un des investisseurs majeurs du studio] pourrait réévaluer son engagement envers le studio et pourrait choisir de ne pas poursuivre son investissement », indique le rapport. Reste donc une fois encore à attendre de plus amples nouvelles officielles pour confirmer ou infirmer la chose, en souhaitant que la Force soit avec Quantic Dream et Star Wars Eclipse.

Source : Insider Gaming