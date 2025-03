Le studio derrière Star Wars Eclipse donne des nouvelles très rassurantes pour les fans, surtout quand on connaît le chaos ambiant qui secoue actuellement l’éditeur.

Les fans de Star Wars Eclipse peuvent souffler. Alors que NetEase, la maison mère du studio Quantic Dream, traverse une phase de restructuration avec des licenciements et des fermetures de studios, le développement du jeu ne serait pas impacté. Que sait t-on ?

Star Wars Eclipse épargné par la restructuration de NetEase ?

Ces derniers jours, l’annonce de licenciements massifs chez NetEase a inquiété la communauté. Beaucoup craignaient que Quantic Dream, désormais propriété du groupe chinois, soit lui aussi touché. Surtout avec le développement de Star Wars Eclipse.

Mais Guillaume de Fondaumière, PDG du studio, a rapidement tenu à rassurer tout le monde. Dans un message publié sur LinkedIn, il a exprimé son soutien aux employés affectés par ces coupes budgétaires, tout en confirmant que les équipes de Paris et Montréal poursuivent leur travail sans perturbation.

Mieux encore, il précise que Quantic Dream continue d’embaucher. Plusieurs postes sont ouverts pour renforcer les effectifs et assurer la bonne progression des projets en cours. Une bonne nouvelle pour Star Wars Eclipse qui est très attendu par les fans.

Des finances solides et un succès qui dure

Autre signe positif : Quantic Dream affiche une bonne santé financière. L’année 2024 a été la plus rentable de son histoire, notamment grâce aux excellentes ventes de Detroit: Become Human. Le jeu a dépassé les 11 millions d’exemplaires vendus, une augmentation de 2 millions en un an.

Ce succès montre que le studio reste un acteur majeur du jeu narratif et conserve une forte base de fans. De quoi lui assurer les moyens de mener à bien ses futurs projets. Notamment Star Wars Eclipse. D’après les dernières estimations, le jeu viserait une sortie en 2026.

Quantic Dream semble donc avancer sans encombre, malgré les défis du recrutement. Le studio se veut rassurant et promet une expérience immersive et ambitieuse. Mais pour l’instant, peu d’informations concrètes ont filtré. Il faudra patienter avant d’avoir un premier vrai aperçu du jeu. En attendant, la grande question reste la même : Eclipse tiendra-t-il ses promesses ? Seul l’avenir nous le dira.

Source : Quantic Dream