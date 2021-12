Les français et les québécois de Quantic Dream travaillaient donc bien sur un nouvel épisode vidéoludique de la saga Star Wars : voici venir Star Wars Eclipse, un tout nouveau jeu d'action aventure qui a profité de la cérémonie pour s'officialiser via une première bande-annonce qui donne déjà très envie.

Classieux, le jeu est

Développé entre Paris et Montréal, Star Wars Eclipse situera son action durant l'ère de la Haute République, soit environ deux siècles avant les événements de l'Épisode I : La Menace Fantôme. Les clins d'œil aux origines de la saga ne manquent pas, puisque les joueurs observateurs reconnaitront sans mal la salle du conseil des Jedi, la présence de Duros, d'Anomids ou quelques planètes bien connues de l'univers de George Lucas.

Histoire de faire oublier une trilogie cinématographique durant laquelle Disney naviguait à vue, Quantic Dream précise que Star Wars Eclipse est développé en collaboration avec le studio Lucasfilm Games. À l'instar de Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore Detroit Become Human, ce nouveau titre s'entend également comme un jeu narratif aux nombreux embranchements scénaristiques, et le communiqué n'y va pas avec le dos de la cuillère :

Star Wars Eclipse est le premier jeu vidéo situé dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure,

durant l’ère de La Haute République, connue comme l’âge d’or des Jedi. Quantic Dream y apportera

toute son expertise en matière de narration à embranchements, et entend surpasser ce qui fait déjà la

réputation de ses productions. Les choix seront au cœur de l’expérience, et chaque décision pourra avoir

un impact dramatique sur le déroulement de l’histoire.

Il y a donc fort à parier que certains des personnages ici présentés tiendront un rôle de premier plan dans cette intrigue encore bien mystérieuse, et il nous tarde évidemment de découvrir vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous. Vous aurez a priori tout le temps d'y réfléchir, puisque Star Wars Eclipse ne possède pour l'heure ni fenêtre ni plateforme de sortie.