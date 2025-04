Depuis son annonce aux Game Awards 2021, Star Wars: Eclipse intrigue autant qu’il se fait discret. Mais aujourd’hui, grâce à un leak inattendu, on découvre enfin un premier aperçu des personnages qui pourraient peupler ce nouvel univers.

Un projet ambitieux… mais mystérieux pour Star Wars Eclipse

On avait appris il y a peu que le jeu Star Wars Eclipse avait été épargné par la restructuration de NetEase, mais à part ça, c’est le silence radio. Le studio n’a presque rien montré. Ce n’est pas si étonnant, car le jeu a été dévoilé très tôt dans son développement. Cependant, quelques nouvelles ont semé le doute. Malgré tout, selon plusieurs sources, le jeu serait toujours prévu pour 2026. De quoi garder espoir !

En attendant des nouvelles officielles, un leak vient de dévoiler plusieurs concept arts du jeu.

Ces images proviennent d’un ancien artiste ayant brièvement travaillé sur le projet. Au total, treize visuels montrent des personnages variés. On y retrouve des espèces bien connues comme les Zenezians, les Rodians ou encore les fameux Gungans,oui, la race de Jar Jar Binks !

On découvre aussi des contrebandiers, chacun avec son style vestimentaire bien marqué. Les designs respirent l’authenticité et enrichissent encore un peu plus la diversité de cet univers. Deux personnages se détachent du lot : “Travis” et “Jotraaaz Kammzzzek”. Leur nom propre, au lieu d'une simple désignation d'espèce, laisse penser qu'ils pourraient jouer un rôle important dans l’histoire.

























Une intrigue encore floue

Pour l’instant, l’intrigue de Star Wars: Eclipse reste largement secrète. Le jeu suivrait une héroïne nommée Sarah, issue d’un tout nouvel empire : les Zaraan. Une race humanoïde totalement inédite dans l'univers Star Wars. Quantic Dream semble donc vouloir enrichir la saga en introduisant de nouvelles cultures, tout en respectant ses bases mythologiques.

Officiellement, Star Wars: Eclipse viserait une sortie pour 2026. Mais soyons réalistes : dans l’industrie du jeu vidéo, les retards sont fréquents, surtout sur des projets aussi ambitieux. Il ne serait pas surprenant que la date glisse vers 2027.

D’ici là, on peut espérer quelques nouvelles d’ici la fin de l’année. Peut-être un nouveau teaser ou même une présentation plus complète ?

Source : mp1st