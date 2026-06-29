Les affaires vont globalement très mal dans de nombreux studios de développement, et l'un des exemples les plus récents nous provient de Quantic Dream, qui a visiblement toutes les peines du monde à avancer sur Star Wars Eclipse, son prochain jeu narratif qu'on nous promet très ambitieux et se déroulant donc dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le mois dernier, nous apprenions que le studio était dans une santé financière plus que précaire, la faute au potentiel retrait prochain de sa principale source de financement, NetEase, suite à l'échec cuisant du MOBA Spellcasters Chronicles. En ce moment, les développeurs tentent des mesures désespérées pour sauver ce qui peut l'être dans cette galaxie décidément bien hostile.

Un acte de Rébellion pour tenter d'empêcher Star Wars Eclipse de basculer du Côté Obscur

4 ans et demi après son annonce, il se pourrait malheureusement que Star Wars Eclipse ne voit jamais la lumière du jour. L'échec de Spellcasters Chronicles a en effet entraîné une perte d'intérêt de la part de NetEase à le financer. La conséquence directe de la possible fermeture de ce robinet monétaire, c'est la double menace pas si fantôme d'un plan de restructuration ainsi que le licenciement des 115 personnes qui travaillaient sur ce MOBA en gestation depuis 8 ans. Alors que Quantic Dream avait assuré que cela n'affecterait pas le développement de son prochain titre dans la Haute République, la réalité serait hélas bien différente.

Ses développeurs ont en effet annoncé une grève pour protester contre le potentiel licenciement de leurs collègues travaillant sur Spellcasters Chronicles. « On essaie de sauver Star Wars Eclipse. Nous sommes actuellement en sous-effectifs, comme plein d'entreprises dans le secteur, car les patrons savent pertinemment que la passion va pousser les gens à faire du crunch et qu'un jeu finira tôt ou tard par sortir. Mais c'est impossible de maintenir une industrie durable dans ces conditions », a indiqué un développeur.

Un autre a ajouté que « En l'état, on ne peut littéralement pas terminer Star Wars Eclipse. On a absolument besoin des 115 personnes inactives depuis un mois, qu'on aurait pu former sur les outils du jeu. Au lieu de ça, c'est un mois entier de production et de la main d'œuvre totalement gaspillés ! ». Pour l'heure, le sort desdits 115 employés, de Star Wars Eclipse et de Quantic Dream est des plus incertains. On leur souhaite de tout cœur que la Force soit avec eux...

© Quantic Dream / Lucasfilm Games

Source : GameKult