Décembre 2021, Quantic Dream profitait de la vitrine grandeur nature des Game Awards pour dévoiler Star Wars Eclipse. Le studio y promettait un jeu d’action-aventure à embranchements multiples, bâti sur l’expertise narrative acquise avec Heavy Rain ou encore Detroit Become Human. Une annonce qui avait naturellement attisé la curiosité des amateurs de l’univers de LucasFilm et qui avait fini d’achever leurs attentes avec son cadre : la Haute République, période jamais exploitée au cinéma ou dans des jeux. Star Wars Eclipse s’est rapidement imposé comme LE jeu à surveiller pour tout fan de la saga… avant de disparaître aussi vite qu’il s’est montré.

Près de cinq ans après sa révélation tonitruante, Quantic Dream n’a toujours pas communiqué, véritablement, sur l’avancement de ce qui reste son projet le plus ambitieux. Entre-temps, plusieurs sources bien informées ont évoqué un développement particulièrement laborieux au sein du studio français. Et à en croire les derniers échos, la situation semble loin d’être prête à s’améliorer.

Star Wars Eclipse semble perdu dans sa propre galaxie

Dans le dernier épisode du podcast d’Insider Gaming Weekly, les journalistes Mike Straw et Tom Henderson sont revenus sur le cas Star Wars Eclipse, qui serait toujours englué dans un développement « infernal ». Un constat que le fondateur du site avait déjà formulé en 2022, où Henderson estimait déjà que le jeu de Quantic Dream n’arriverait pas avant 2027, et qui semble perdurer quatre ans plus tard. Selon les informations relayées par le média, le jeu continuerait d’accumuler de nombreuses difficultés internes, entraînant une certaine fatigue au sein des équipes. « Ça ne va pas bien. Mais vraiment pas bien du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de frustration », explique Mike Straw.

Une lassitude qui aurait désormais atteint NetEase, qui avait finalisé le rachat de Quantic Dream en 2023, cherche à réduire certains investissements internationaux. Le géant chinois songerait alors à revendre le studio derrière Star Wars Eclipse, et il ne serait pas étonnant que Quantic Dream cherche à changer de main d’ici la fin de l’année, toujours selon les informations d’Insider Gaming. Le contexte est d’autant plus délicat pour le studio français que Spellcasters Chronicles, son MOBA lancé en 2025, a connu un parcours éclair.

©Quantic Dream

Quel avenir pour Quantic Dream ?

Celui qui devait être un relais de croissance pour l’entreprise n’a jamais trouvé son public et Quantic Dream a rapidement annoncé la fermeture du jeu et une réorganisation interne, officiellement sans conséquence sur le développement de Star Wars Eclipse. Alors que Quantic Dream chercherait à s’affranchir de NetEase, que le géant chinois souhaiterait en faire de même, et que les financements se réduisent à peau de chagrin, Star Wars Eclipse ressemble à ce stade plus à une promesse lointaine, très lointaine. Reste à savoir si le studio montrera prochainement le fruit de ses efforts pour prospecter de nouveaux investisseurs. Comme toujours avec ce type de rumeurs, la prudence reste de mise, malgré le sérieux de la source.

Source : Insider Gaming