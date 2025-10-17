Une étoile se rallume pour Star Wars Eclipse, le fameux jeu de Quantic Dream qui restait particulièrement discret depuis des mois. Mais le studio prend enfin la parole pour le rappeler à notre bon souvenir.

Sortirait-il du trou noir ? Le futur jeu Star Wars Eclipse connaît bien des déboires depuis son annonce. Le silence qui l'entoure, presque aussi assourdissant de celui qui vous attend dans l'espace, avait largement de quoi inquiéter. D'autant que des révélations sur le contexte dans lequel son annonce a été faite en 2021 avait mis de l'huile sur le feu. Pourtant, Quantic Dream est bien sur le coup et donne enfin des nouvelles de manière officielle.

Star Wars Eclipse, témoin de l'avenir pluriel de Quantic Dream

Il en a fait du chemin depuis son ouverture en 1997. Le studio parisien Quantic Dream, réputé pour ses aventures narratives dont l'ambition n'a fait que croitre de Farenheit à Detroit Become Human, s'attaque actuellement à l'une des plus grosses franchises du paysage audiovisuel : Star Wars. Le projet semble colossal et devrait participer de la nouvelle page qui s'écrit pour les équipes.

David Cage, PDG de Quantic Dream, a partagé un communiqué plutôt éloquent quant à l'avenir du studio sur son site officiel. Il revient sur le parcours de la structure qu'il a lui-même co-fondée. Il mentionne ainsi son extension sur le territoire canadien, évoquant au passage une phase de restructuration qui doit permettre aux projets en cours, dont Star Wars Eclipse, de s'épanouir comme il faut.

Car, oui. Il faut désormais parler de « projets » au pluriel pour Quantic Dream. Cage clarifie la situation actuelle en expliquant que le studio est à présent décomposé en « plusieurs équipes [qui] se consacrent entièrement à la création de la prochaine génération de jeux ». Parmi eux, il confirme bien que le développement de Star Wars Eclipse se poursuit. Mais, en parallèle, une énorme surprise se prépare.

En effet, Star Wars Eclipse n'est pas la seule production à occuper les équipes de Quantic Dream. Le studio annonce travailler également sur « quelque chose de très différent, une expérience multijoueur compétitive ». Nous sommes ici loin des aventures narratives au croisement du film interactif et du point-and-click que nous lui connaissions. Néanmoins, il semble que Cage et ses partenaires ait décidé eux aussi de s'enfoncer dans la brèche déjà bien ouverte des jeux en ligne, comme tant d'autres en ce moment. Deux projets d'ampleur sont donc en train de se monter entre Paris et Montréal, ce qui devrait faire la joie des fans curieux.

© Quantic Dream / Lucasfilm Games