À défaut d’avoir droit à de nouvelles images ou informations sur Star Wars Eclipse, on connait désormais le budget alloué à Quantic Dream pour le projet… et il est colossal !

Vous souvenez-vous de Star Wars Eclipse ? Mais si, vous savez, le fameux jeu de Quantic Dream annoncé en décembre 2021 via un premier trailer, et dont nous n’avons quasiment plus entendu parler depuis à l’exception de quelques mots ici et là ? Eh bien sachez que nous avons enfin une nouvelle information plutôt croustillante à nous mettre sous la dent. Et étonnamment, elle ne provient pas des créateurs de Star Wars Eclipse, qui continuent pour l’heure de faire profil bas, mais d’un rapport de l’Assemblée nationale.

Le budget de Star Wars Eclipse révélé

Déposé le 6 juin 2024 et aujourd’hui entièrement accessible sur le site du gouvernement, ce rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale s’intéresse en effet au crédit d’impôt accordé par l’État aux entreprises françaises du jeu vidéo. Des entreprises dont fait naturellement partie Quantic Dream, dont les locaux sont situés à Paris. Et ce qui est intéressant, c’est que cela nous permet alors de glaner une belle petite information… sur le budget alloué à Star Wars Eclipse.

Car comme le révèle l’un des paragraphes du rapport, le titre, agréé en 2021, serait produit « avec un devis prévisionnel de près de 100 millions d’euros », parmi lesquels « 73 millions d’euros de dépenses en France sont étalées de 2022 à 2025 ». Un budget colossal pour Quantic Dream donc, qui signerait avec Star Wars Eclipse sa production la plus coûteuse à ce jour. À titre de comparaison, Detroit Become Human n’avait par exemple coûté que 30 millions d’euros au studio, contre 27 millions pour Beyond Two Souls et 40 millions pour Heavy Rain.

© Quantic Dream / Lucasfilm Games

De fait, à lui tout seul, Star Wars Eclipse bénéficierait aujourd’hui du même budget que leurs trois derniers jeux réunis, qui étaient pourtant déjà réputés pour être à la pointe de la technologie. Autant dire que l’on peut s’attendre à prendre une véritable claque de la part de Quantic Dream donc, qui semble bien parti pour nous proposer sa production la plus ambitieuse à ce jour avec ce nouveau titre. Reste maintenant à savoir quand nous pourrons enfin le constater de nos propres yeux, même si le studio l’assure : le développement avance bien.

Source : L'Assemblée Nationale