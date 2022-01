Plusieurs jeux tirés de l'univers Star Wars sont en développement un peu partout : c'est ce qu'on appelle un secret de Polichinelle Mais l'on vient d'apprendre qu'Electronic Arts est en charge de trois d'entre eux via le studio Respawn.

Star Wars Jedi Fallen Order a eu un succès assez retentissant chez les amateurs de la saga de space opera. Conscient que Star Wars est entre de bonnes mains avec le studio Respawn, EA a visiblement confié à l'équipe trois jeux supplémentaires. C'est via Twitter que l'on apprend la nouvelle :

Nous sommes ravis d'annoncer officiellement TROIS nouveaux jeux Star Wars en préparation chez Respawn.

Le directeur du jeu Stig Asmussen et son équipe travaillent sur le prochain jeu de la série Fallen Order, que l'on sait déjà être en développement. Mais deux nouvelles équipes viennent de se créer pour deux nouveaux jeux, notamment un jeu de tir à la première personne et un jeu de stratégie. Ce dernier est développé grâce à une collaboration de production avec le nouveau studio Bit Reactor dont vous a parlé très récemment ici. On peut donc supposer un jeu tactique au tour par tour, sans trop se mouiller.

Des nouvelles bientôt pour Star Wars ?

Les travaux concernant ces trois projets ont déjà commencé, et Respawn recherche d'ailleurs des talents pour rejoindre les équipes. En effet, des informations supplémentaires sur les offres d'emploi disponibles peuvent être trouvées sur Respawn Careers. Si bien des postes sont ouverts, les californiens recherchent principalement des artistes, des game designers et des développeurs par dizaines. Oui, par dizaines. Voilà bien longtemps que l'univers Star Wars n'avait pas eu le droit à un véritable FPS ou à un jeu de stratégie, une perspective qui pourrait laisser rêveur... Non ?